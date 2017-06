Rama në Pukë: Na jepni votën, mos na ngatërroni më me flamuj

Gjatë një takimi elektoral ne Puke, kryeministri Edi Rama, ka kërkuar votën e qytetarëve për të vijuar reformat për transformimin e vendit.

Nga Puka, Edi Rama i solli në kujtesë banorëve kërkesën e dy viteve më parë në zgjedhjet lokale, duke premtuar se ka ende shumë për të bërë për këtë qytet.

‘Na jepnin votat që t’ju shpëtojmë nga gjithfarë lloj sikletesh, gjithfarëlloj zyrash e drejtorish ku duket sikur ke shkuar në ndonjë zyrë partie. Na jepni votat që të bëjmë shtet në të gjitha zyrat e shtetit, siç bëmë policinë që e bëmë shtet, siç bëmë trupën mësimore. Mos na ngatërroni më me flamuj dhe me historira po ta bëjmë kuqezi votën e 25 qershorit.-tha Rama.

Para qytetarëve pukjanë, Rama ironizoi kreun e opozitës ndërsa tha se tashmë është e provuar se ai nuk di të punojë.

‘Kur thotë unë do jem kryeministri juaj, mua më kujtohet sahati i Tiranës. 12 pa 5. Ishte 4 vjet kryetar bashkie. A imagjinohet që ky 4 vjet të mos punonte dhe të mos shihte orën e vet. Sahati i Tiranës është sahati i bashkisë. Thotë më bëni kryeministër që t’ua ngel Sahatin e gjithë Shqipërisë.’-shtoi ai.

Kryeministri Edi Rama, dha se me të njëjtën vendosmëri si me Vettingun do të punohet edhe për zhvillimin ekonomik të vendit.