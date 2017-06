Rama: Ia dolëm! Sot festohet në sheshin ‘Skënderbej’

Kryeministri Edi Rama u ka dërguar një mesazh të gjithë deputetëve të PS, duke paralajmëruar festën e fitores.

Sipas tij, në këto zgjedhje ka fituar Shqipëria.

MESAZHI

“I’a dolem! I’a dolem aty ku askush pervec nesh nuk e besonte se do i’a dilnim! Shqiptaret na kane bere nderin me te madh qe mund t’i behet nje njerezve qe kerkojne voten e popullit per te misheruar aspiratat, endrrat dhe shpresat e tyre! Kjo fitore eshte pergjegjesia me e rende qe mund te merrnin mbi shpatullat tona. Ka fituar Shqiperia qe kerkon shtet, pune, mireqenie kunder partive qe kerkojne tepsine e pushtetit ne kurriz te popullit e ne dem te shteti! Nje bravo e madhe te gjitheve ju dhe gjithe njerezve qe u angazhuan ne vijen e pare te betejes per Shqiperine qe duam✌ Sot ne oren 18.30 ne sheshin Skenderbej, per perqafimin e ketij momenti historik, me te gjithe ata qe duan dhe mund te na bashkohen nga Tirana e nga cdo qark Rrofte Partia Socialiste e ShqiperiseRrofte Shqiperia”