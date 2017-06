Rama e Veliaj të veshur si basketbollistë përurojnë ‘Parkun Olimpik’

Foto 1 nga 16

Tek ish-Kompleksi Sportiv “Dinamo” është ngritur “Parku Olimpik” i Tiranës, një kompleks modern që do të mbledhë bashkë të gjitha strukturat zinxhirë të sportit, federatat, peshëngritjen, mundjen, atletikën si dhe lojërat me dorë.

Përmes një ceremonie të veçantë, Kryeministri Edi Rama dhe Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, përuruan sot “Parkun e Ri Olimpik” duke zbuluar në mënyrë simbolike tabelën emërtuese të sallës moderne të Lojërave me Dorë “Feti Borova”.

“Parkut Olimpik”, do të jetë një kompleks fushash sportive, por edhe selish institucionesh, ndër të cilat do të jetë edhe vetë godina e FSHF-së.

Kryeministri Rama falënderoi të gjithë ata që kanë punuar për këtë projekt, për ngritjen e një kompleksi modern, ndërsa garantoi se, ambicia do të vijojë edhe më tej për ta transformuar këtë zonë në një hapësirë për të gjithë grupmoshat.

“Ambicia është për ta transformuar të gjithë këtë zonë në një ishull të gjelbër dhe sportiv për të gjitha moshat ku më të moshuarit të kenë pjesën e tyre, fëmijët pjesën e tyre, të rejat dhe të rinjtë pjesën e tyre, sportistët dhe dashamirësit e sportit pjesën e tyre”,- tha Rama.

“Këto janë pjesë e një projekti që do të zhvillohet më tej me pishinën e mbyllur olimpike. Do të nisë puna edhe për kopshtin e ri zoologjik”,- shtoi kryeministri.

Fusha e basketbollit u inaugurua me një ndeshje miqësore basketbolli mes “Old Star” të Shqipërisë dhe Kosovës ku morën pjesë dhe Rama dhe Veliaj, e më pas hapësira iu la dy skuadrave kombëtare të të rinjve.

“Parku Olimplik” do të pasurohet më tej me pishinën e mbyllur olimpike, pistën e atletikës, fushat e hapura të futbollit, basketbollit, volejbollit e tenisit, si edhe godinën e re të FSHF-së.

Kompleksi do të jetë i pajisur me dushe, sauna, dhoma zhveshjesh të ndara, akomodim i veçantë për federatat, dhe një fushë olimpike rreth 13 mijë metra katrorë.