Qukës, aksidenti i radhës. Makina ‘fluturon’ me 150 km në orë para nxënësve

Foto 1 nga 6

Një aksident ka ndodhur në afërsi të Qukësit, në aksin Qukës – Librazhd, por fatmirësisht pa viktima.

Sipas policisë, autovetura tip “Volkswagen Golf” me targa “AA371AZ” ka hyrë në parakalim të gabuar me shpejtësi jashte normave të lejuara duke humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe përplaset me anësoret e rrugës.

Policia ka rrethuar vendngjarjen për ekspertizën. Drejtuesi i mjetit është jashtë rrezikut dhe është shoqëruar me ambulancë në spitalin e qytetit të Prrenjasit.

Ky nuk është i pari aksident që ndodh në këtë zonë, shkruan inforelbasani, e kjo për shkak të mungesës së tabelave treguese e ca më tepër në një zonë shumë të populluar, me rrezikshmeri të madhe për familjet pranë.

Nxënësit e shkollës së Quksit, “Dilaver Nezha”, janë të detyruar ta bëjnë këtë segment prej 400 – 600 metrash në këmbë.

Ky është ankthi për këta banorë:

“Kam frikë te dal tek dera sepse makinat nuk ecin, por flururojnë me 150 km/h! Kemi frikë për fëmijët, sepse e bëjnë çdo ditë atë rrugë për në shkollë. Shteti duhet të marrë masat për këtë shqetsim tonin, ndonjë tabelë a diçka tjetër”,- shprehet banori P.L.