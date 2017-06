Politikanët shqiptarë si poetët helenë

Nga Viliem Kurtulaj

Në një shkrim të titulluar “Të luash me jetën”, pjesë nga libri “Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie Geister”, filozofi gjerman Friedrich Nietzsche shprehet: Lehtësia dhe naiviteti i fantazisë homerike ishte e domosdoshme për të zbutur dhe për të fashitur përkohësisht shpirtin plot pasion dhe logjikën mjaft të mprehtë të helenëve. Jeta në logjikën e helenëve shpaloset e egër dhe e ashpër. Sipas Nietzches, ata, nëpërmjet artit, në mënyrë të ndërgjegjshme, e zbukuronin jetën me gënjeshtra. Në Shqipëri, duket se këtë detyrë, për t’ua bërë jetën të bukur qytetarëve nëpërmjet gënjeshtrave, sikur të ishim në art, e kanë marrë përsipër politikanët. Shprehjes “Politika është arti i të mundshmes”, për t’i dhënë kuptim në politikën shqiptare, do duhet ta ndryshonim paksa dhe ta bënim “Politika është arti i gënjeshtrës”. Në fakt, helenët, trishtimin dhe pikëllimin e njihnin shumë mirë, pasi dhembja njerëzore trajtohet në një pjesë të veprave të tyre, në të cilat nuk lihen pa u përfshirë dhe perënditë. Mirëpo ata e kuptuan se vetëm arti mund t’i kthente dhimbjet në kënaqësi. Sipas Nietzches, si ndëshkim i kësaj mendësie, helenët i pati kapur pasioni i trillimeve kaq shumë sa edhe në jetën e përditshme e kishin të vështirë të çliroheshin nga mashtrimi dhe gënjeshtra. Kjo veçori e helenëve iu ka sjellë andralla edhe popujve fqinj me ta, shkruan Nietzche. E ku më mirë se te fqinjët e tyre shqiptarë vihet re kjo veçori sot?!

Në një vend si Shqipëria, ku arti është pothuajse në gjendje letargjike, kush më mirë se politikanët mund ta kryejë këtë funksion?! Edhe politikanët shqiptarë i njohin mirë dhimbjet njerëzore të shoqërisë sonë, pasi shumica e tyre vijnë nga familje normale, megjithëse një pjesë u bënë milionerë sa hap e mbyll sytë. Duke i njohur dhimbjet e shoqërisë shqiptare, ata bëjnë edhe rolin e artistit, duke na e zbukuruar jetën nëpërmjet trillimeve dhe gënjeshtrave. Kaq shumë i ka kapur pasioni i mashtrimit, saqë, njësoj si helenët, nuk çlirohen dot më prej tij. Në antikitetin helen, si pasojë e kësaj mendësie, kategoria e poetëve u pri drejt trillimit, duke mos e ndjerë veten fajtorë për këtë. Në Shqipërinë e 2017-s, kategoria e politikanëve, njësoj si poetët e antikitetit helen, janë kaq të prirur drejt mashtrimit dhe gënjeshtrës, saqë nuk e ndiejnë veten fare fajtorë për këtë, sërish njësoj si poetët helenë.

Tani, natyrshëm mund të lindë pyetja nëse ka ndonjë dallim midis artistëve helenë dhe politikanëve shqiptarë?! Të dyja kategoritë, në epoka të ndryshme, prodhojnë trillimet e mashtrime për t’ua bërë jetën më të bukur qytetarëve. Një dallim p.sh. mund të konstatohet te cilësia e trillimeve, megjithëse edhe politikanët shqiptarë nuk mund të akuzohen për mungesë imagjinate. Mirëpo, dallimi kryesor dhe më fatkeqi nuk është ky. Dallimi kryesor qëndron te funksioni i ndryshëm i të dyja kategorive. Nëse shkrimtarët helenë shkruanin trillime e gënjeshtra nga më të ndryshmet për t’ua bërë jetën më të bukur qytetarëve, kjo është krejtësisht e pranueshme, pasi është në përputhje me natyrën e tyre si artistë. Artisti ka lirinë të trillojë pa fund në punën e tij. Ka libra dhe filma që janë kryevepra botërore të cilat janë të ngritura mbi trillime. Problemi qëndron se kjo nuk është në përputhje me funksionin e politikanit. Politikani si funksion nuk e ka lirinë t’i bëjë qytetarët e lumtur duke i thënë gënjeshtra dhe trillime, këtu qëndron fatkeqësia e politikës shqiptare. Politikanët tanë e shohin veten më shumë në rolin e artistit që ka për detyrë të zbavitë dhe të kënaqë publikun me lloj-lloj trillimi e mashtrimi.

I mbani mend premtimet gjatë fushatës elektorale të para 4 viteve? Si shkrimtarët helenë, politikanët tanë thjesht po mundoheshin të na e bënin jetën më të gëzuar nëpërmjet gënjeshtrave dhe trillimeve. Në fakt, për këtë, ne si shoqëri duhet t’iu jemi mirënjohës pasi ata kanë marrë përsipër një rol të cilin nuk iu takon! Problemi qëndron se ata nuk marrin përsipër të bëjnë pikërisht rolin që iu takon, atë të politikanit. Nëse nuk ju kujtohet fushata e 2013-s, shikoni fushatën zgjedhore që sapo ka nisur, të të gjitha partive. Mundohuni sado pak t’i besoni ato që thonë dhe do vini re se do ndiheni më të lumtur. Nëse do e keni të pamundur t’i besoni, thjesht mundohuni t’i mbani mend dhe kur t’i kujtoni pas 4 vitesh (pavarësisht se kush vjen në pushtet), me siguri që do qeshni.