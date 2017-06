Po iku Meta?

Nga Ndriçim Kulla

Më duhet të them hapur se me idetë dhe kontributet e mia politike për një kohë të gjatë, plot 27-vjeçare, unë kam mbështetur kryesisht Partinë Demokratike dhe të djathtën shqiptare.

Nuk e kam mbështetur kurrë Ilir Metën, megjithëse gradualisht kam parë tek ai politikanin e guximshëm dhe konkurrent, politikanin spontan dhe të talentuar, që ka dalë në fushën e betejës pa u rekomanduar apo sajdisur nga askush. Dikur, kur ai u rrezikua të largohej nga politika, ndonëse nuk e kam parë këtë si ndonjë tragjedi, më ka ardhur keq. Më ka ardhur keq se realisht ai kishte filluar të jepte prova imponuese gjithmonë e më të besueshme si forcë e tretë në politikë që ekuilibron përplasjen e dy palëve. Dhe e kam parë si faktor pozitiv z. Meta edhe kur kishte në gojë vazhdimisht parullën e famshme “Me qetësi dhe dashuri”.

Por që pas Marrëveshjes Rama-Basha kam nisur ta shoh ndryshe Metën dhe LSI-në. Marrëveshja Rama-Basha është për Shqipërinë në këtë drejtim, ajo që Marrëveshja Molotov-Ribentrop ishte për Europën në 1939, ndarja e plaçkës mes dy të mëdhenjve. Ajo që i pengonte ishte Polonia. A mos Meta me LSI-në është si “Polonia” në këtë histori? Kur ra Polonia, Gjermania Naziste dhe Bashkimi Sovjetik mund të bënin ç’të donin tanimë në Europë. Polonia, me gjithë të këqijat e saj, nuk ishte një shtet i përkryer, kishte korrupsion, por doli të ishte mbrojtëse e lirisë së Europës.

Ashtu si Pakti Molotov-Ribentrop ishte përveçse një marrëveshje bashkëpunimi mes Moskës dhe Berlinit, edhe një pakt agresioni kundër Polonisë, edhe Marrëveshja Rama-Basha në këtë fushatë elektorale duket si një aleancë për luftë kundër Metës dhe LSI-së. Ajo që po ndodh sot në fushatën elektorale karshi Metës, si nga Edi Rama ashtu edhe nga Lulëzim Basha vetëm korrektësi politike nuk është. Është një sjellje bizantinësh që s’ka asgjë të përbashkët me politikën konkurrente që bëjnë kudo perëndimorët, ku duket qartë, se ata të dy duan që ta eliminojnë politikisht me çfarëdo çmimi. Por çfarë do të ndodhë nëse ata të dy arrijnë ta “zhdukin” LSI-në dhe Metën, si faktor politik në këto zgjedhje. Nëse zhdukin LSI-në, duke e reduktuar atë, dyshoj se edhe mund ta shkarkojnë Ilir Metën nga posti i Presidentit , po qe se PD-ja nuk fiton në shumicë në këto zgjedhje, megjithëse unë nuk e besoj këtë rezultat. Rama dhe Basha do të bashkëqeverisin, me apo pa koalicion zyrtar dhe në këtë mënyrë do t’i zihet fryma shoqërisë shqiptare, sepse do të mbetet vendi pa opozitë serioze.

Të mos harrojmë se LSI-ja gjatë katër vjetëve të fundit ka korrigjuar shumë gabime të kryeministrit Rama dhe të qeverisjes së tij, ka ndalur shumë revanshe të tij, duke bërë frerin, të cilin ai nuk e duron dot. Shumë gjëra të këqija të llojit “Prisni se nuk kini parë gjë akoma!”, nuk kanë ndodhur sepse janë frenuar edhe nga LSI-ja. Të gjithë do të tmerroheshit nëse do të mësonit se sa prej këtyre gjërave nuk janë bërë fare publike, por janë konsumuar pas dyerve të mbyllura të qeverisë, ose në bisedat e përjavshme Rama-Meta. A do të mund ta luajë Basha të njëjtin rol ndaj Ramës. Unë besoj se vullneti nuk do t’i mungojë. E njoh Bashën nga afër dhe e di se nuk do të jetë i lumtur ta shohë Ramën që të marrë revansh duke bërtitur “Prisni se nuk keni parë gjë akoma”, por do të luftojë për ta penguar, në mënyrë që Basha të fitojë autoritet ndaj tij, si njeriu që nuk ia lëshon frerin. Meta nuk kishte nevojë ta fitonte kështu autoritetin ndaj Ramës, sepse shumë kohë më parë kishte pasur me të një marrëdhënie tjetër, atë të kryeministrit me kryetarin e Bashkisë nga e njëjta parti.

Dikush që ka qenë shumë afër Ramës më ka thënë se ai gjatë viteve që ka qenë kryeministër ankohej se Meta sillej me të, si në kohën kur Rama ishte kryetar Bashkie dhe Meta kryeministër. Besoj se vetë Basha është i ndërgjegjshëm për individualizmin dhe protagonizmin ekstrem të Ramës dhe e di se po qe se fitoi, ai do të përpiqet të sillet gjithmonë me të si kryeministri i fortë me kryetarin e Opozitës së dobët. Dhe në çdo episod të vendimmarrjes do kërkojë që Basha t’i jetë mirënjohës Ramës, që ky i fundit e lejoi që beteja e tij me çadrën të përfundonte ashtu siç përfundoi, duke bërë që Basha të dilte në pah si lider jo i dobët dhe humbës. Basha e di se Rama në këmbim do bashkëpunim kundër Metës dhe po më duket se gjatë fushatës elektorale po ia plotëson shumë nga dëshirat Ramës në këtë drejtim.

Unë personalisht nuk kam ndonjë miqësi me Metën. Por intelektualisht, nuk kam se si të mos ia njoh kontributin e madh që ka dhënë së paku gjatë këtyre katër viteve për të frenuar në mënyra të ndryshme arrogancën e kryeministrit Rama dhe sidomos të ministrit të tij të brendshëm Saimir Tahiri, duke i bërë një shërbim demokracisë. Prandaj Basha duhet që ta kuptojë se nëse reduktohet LSI-ja dhe ajo të mos shërbejë më si faktor me rëndësi politike, Rama do të sillet krejtësisht ndryshe edhe me Bashën. Dhe Bashës, duke ia thënë këshillën me shumë dashamirësi, druaj se nuk i mbetet më veçse alternativa që të jetë në mëshirën e Ramës, duke u kënaqur me benefitet që do t’i japë ai, sigurisht nëse Rama fiton më shumë deputetë dhe bëhet sërish kryeministër.

Nesër nuk do të jetë askush aq i rëndësishëm si faktor politik sa ta pengojë këtë për të na shkelur me këmbë të gjithëve.

A mos do të vijë dita të themi: Sa keq që iku Meta!

Për hir të demokracisë dhe të forcimit të shtetit ligjor poli i tretë sot është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Ndaj është e nevojshme që vetë partitë e mëdha politike ta gjykojnë qëndrimin ndaj së ardhmes më me gjakftohtësi dhe racionalitet, qoftë edhe tashti në fushatën elektorale.