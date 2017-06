Pesë tiparet e një fushate zgjedhore perfekte

Nga Ervis Iljazaj

Jemi mësuar me fushata elektorale krejtësisht të ndryshme nga kjo aktuale. Tonet e qeta që përdoren në fjalorin politik brenda një normaliteti të pranueshëm të garës, si dhe qetësia e ndjekjes së kësaj fushate nga ana e shoqërisë në përgjithësi, që reflektohet kudo, kanë vënë në vështirësi dhe media për të gjetur një lajm të “shitshëm” në opinionin publik.

Ndoshta, kjo reflekton dhe një lloj “habie” në sytë shumëkujt. E megjithatë, konteksti politik i Shqipërisë sa vjen e po normalizohet dhe po futet brenda një lloj kursi normal të politikës.

Mbase dhe nga klima e shtensionuar që u krijua fill pas marrëveshjes politike midis dy forcave kryesore të vendit, më në fund, konteksti politik shqiptar arriti të krijojë një fushatë zgjedhore pothuajse perfekte, të paktën deri më tani.

Ka disa tipare të cilat po paraqet kjo fushatë që të bëjnë të mendosh se jemi në një garë politike më se normale.

Pikë së pari, të gjitha forcat politike janë duke garuar të vetme. Secila do të masë forcën e saj politike në elektorat dhe do të peshojë në qeverisjen e ardhshme për aq sa mbështetje gëzon. Kjo vetëm sa forcon marrëdhënien e drejtpërdrejtë të partive politike me votuesit e tyre. Kundrejt raportit të deformuar midis peshës elektorale, përgjegjësisë dhe llogaridhënies që u krijua si pasojë e një sistemi elektoral i cili detyronte koalicione të sforcuara dhe aspak të bazuar në një platformë politike të besueshme. Ambicia e Partisë Socialiste për të qeverisur e vetme duhet parë si një logjikë e cila po krijon një raport të ri midis qeverisjes dhe përgjegjësisë, siç është normale në një demokraci.

Pikë së dyti, në këtë fushatë zgjedhore kemi shpëtuar nga ndotja vizuale e banderolave politike të cilat na shfaqeshin si një lloj presioni kudo nëpër qytetet shqiptare, për të na thënë se çdo gjë në këtë vend varet nga politika. Nëse nuk janë eliminuar totalisht, ato janë ulur ndjeshëm. Edhe pse këto janë kohë fushate, jeta e qytetarëve duket se vazhdon. Njerëzit ndjekin punën dhe bizneset e tyre si normalisht. Kjo krijon një perceptim që fushatat politike mund të zhvillohen, por jeta e përditshme ka më shumë rëndësi se ajo. Të paktën me mungesën e flamujve absurdë që na dhunonin shikimin në çdo ditë fushate, ndihet më pak presioni i politikës. Në krahasim me fushat e tjera ku qytetarët e ndjenin në çdo moment të ditës së tyre. Me pak fjalë, politika është më pak prezente edhe pse jemi në fushatë.

Pikë së treti, kjo është një fushatë zgjedhore e bazuar te besimi. Të dy liderët e partive kryesore, janë duke “joshur” elektoratin e tyre me batutën e momentit. Një garë që bazohet te dy figurat kryesore të politikës, te karakteri i tyre, te karizma e tyre dhe aftësia komunikative që ka secili. Ka një mungesë në këtë fushatë. Është ajo e programeve politike. Nëse e shohim nga një këndvështrim ndryshe, mund të konsiderohet një aspekt pozitiv. Kundrejt premtimeve elektorale që gjithsecili prej nesh e ka të qartë që janë sa për të kaluar momentin dhe nuk kanë asnjë vlerë reale, pasi pak a shumë palët premtojnë të njëjta gjera, gara politike po zhvillohet për besueshmërinë ndaj kandidatëve për Kryeministër. Janë batutat personale mbi këta liderë që po marrin pjesën më të madhe të komunikimit politik. Tashmë, për arsye të ndryshimeve mediatike, kulturore dhe shoqërorë, garat politike zhvillohen mbi këtë aspekt. Ky nuk është një fenomen shqiptar, por një fenomen i cili po karakterizon fushatat zgjedhore kudo jashtë Shqipërisë. Besimi ndaj liderit është më i rëndësishëm se çdo lloj programi politik, i cili në shumicën e rasteve është një fantazi e shfrenuar e politikanëve që nuk bazohet në mundësitë reale dhe bien pre e një populizmi të dëmshëm.

Pikë së katërti, jemi në një fushatë zgjedhore, ku një nga objektivat e saj është dhe depolitizimi i Shtetit gjatë saj. Ka një tentativë që erdhi si pasojë e marrëveshjes politike për të evituar përdorimin e administratës publike gjatë kësaj periudhe. Mund të ketë ende raste të tilla, por është e qartë se këto raste janë më të pakta se çdo fushatë tjetër.

Së fundmi, janë simbolikat e kësaj fushatë. Ndoshta, për herë të parë, simbolet që mbizotërojnë janë simbolet kombëtare. Të dyja partitë politike kryesore kanë si logon e tyre flamurin kombëtar. Mund të duket si një fakt i parëndësishëm, por politika mbi të gjitha është simbolikë. Në këtë rast mund të thuhet se vlen më shumë Shqipëria se partia.

Për të gjitha këto arsye, edhe pse problematikat nuk mungojnë në një realitet si ky i yni, kjo mbase nuk është fushata zgjedhore më e mira në mënyrë absolute, por fushatë më të mirë deri më tani nuk kemi parë.