Përse të bëhesh deputet është shumë më e lehtë se të bëhesh ‘kapter’?

Nga Kristaq Xharo*

Ngritja e çadrës nga bulevardi, përveçse i dha fund fushimit 3-mujor përpara kalasë (kryeministrisë), zhvendosi vëmendjen e medias ndoshta edhe të publikut nga pothuaj gjithë problemet e tjera. Një prej tyre ishte lista e kandidatëve. Nëse nuk do të ishte zëri i ‘të munguarve’, në këto lista, liderët e tri fuqive të mëdha (PS, PD, LSI) do të kishin mundësi të jashtëzakonshme për të parakaluar qetësisht edhe muajin e fushatës, që rastësisht gjendet në muajin e Ramazanit. ‘Të munguarit’ patën mundësinë të jepnin e të qartësonin vlerat që përfaqësonin dhe me mungesën e tyre pasojat në ‘humbjet e partive’, që i përkisnin, fatmirësisht jo të popullit. Nëpërmjet këtij pohimi të ‘zbulonin’ edhe ‘mungesën e vlerave’ të kandidaturave të reja. Direkt apo indirekt ata zbuluan ‘gangrenën’ më të madhe të këtij procesi – kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve, që padyshim do të reflektojnë efektet e veta, të paktën, edhe për legjislaturën e ardhme. Dikush në një studio nuk nguroi që t’i paraqiste me të drejtë deputetët si konceptim i liderit për tani dhe për vitet e ardhme. Kjo duket të jetë e vërtetë, përderisa prej radhëve të kandidatëve për deputetë dalin ose përzgjidhen presidenti, kryeministri, ministrat e mjaft figura të tjera kryesore të shtetit. Pra ajo që rreth të cilës sfidohemi është dilema se si janë zgjedhur e vazhdojnë të zgjidhen (liderët) deputetët e ardhshëm?

Definimi i termit ‘lider’ dhe dy analogji në ndihmë të kontekstit. Ka mjaft përkufizime për termin, por në esencë dallojnë pak nga njëri-tjetri. Sipas Voc.com dictionary, lideri është një person në përgjegjësi, person që bind njerëzit e tjerë për ta ndjekur. Një lider i vërtetë inspiron besim në njerëzit e tjerë dhe i udhëheq ata në veprim. Meqenëse lider është një term mjaft popullor, mjaft herë edhe abstrakt për të parë se çfarë ndodhet në hapësirën e debatit mund të orientohemi duke marrë pikën bazë, nivelin e nisjes dhe skajin kulmor nivelin më të lartë të liderit. I importuar nga terminologjia ushtarake termi ‘lider’ dhe më pas edhe ‘leadership’ pati shansin të shtrihet në të gjitha fushat. Pati të njëjtën rrugë si edhe termat e tjerë; strategji, doktrinë, taktikë, operacion e shumë e shumë të tjera. Sot termin ‘lider’ e gjejmë në çdo aktivitet që përfshin një grup me më shumë se dy vetë. E gjejmë në siguri dhe mbrojtje, në ekonomi dhe në biznes, por edhe në politikë dhe së fundi, edhe në fushata elektorale. E gjejmë edhe në një ekip futbolli…por edhe në një bandë muzikore.

Çfarë kërkon termi ‘kapter’ në këtë kontekst? Për mënyrën e drejtimit ‘kapter’ është termi bazë i përdorimit të konceptit ‘lider’. Për herë të parë termi lider apo ‘team leader’ u përdor për drejtuesin e elementi fillestar taktik në strukturat ushtarake skuadre, që njihet me emrin skuadër apo ‘team’. Ky drejtues në perëndim njihet me termin ‘sergeant’ – serxhent, që në shqip përafrohet më tepër me personin që mban gradën ‘kapter’. Për shumë kohë, por edhe tani ky pozicion – kapter pranohet si niveli fillestar i liderit. Kapterët janë lider të ekipit, në kohë paqeje, në stërvitje dhe në luftë. Ata janë përgjegjës për trajnimin individual, aktivitetin, mënyrën e paraqitjes dhe shqetësimet e vartësve të tyre. Autoriteti i kapterit është i padiskutueshëm, pasi buron nga aftësia dhe shembulli i tij për të qenë më i miri. . Ai duhet të jetë padyshim kompetent për të kryer misionin në mënyrë korrekte, të përmbushë çdo detyrë dhe kujdeset për vartësit që përfaqëson. Nivelet e tjerë të liderit zgjerojnë dinamikën në nivel operacional e pastaj në atë strategjik, duke marrë edhe përcaktimet përkatëse në gradë, por pa ju shmangur asnjëherë cilësimit si lider.

Çfarë e ‘lidh’ nocionin e deputetit me kapterin? – Përgjigja që të vjen drejtpërsëdrejti është cilësimi lider. Kapteri përfaqëson pikën e nisjes ndërsa deputeti pikën kulmore. Kapteri shfaqet mbi nivelin individual, por jo më shumë se niveli taktik, ndërsa deputeti gjithashtu mbi nivelin individual, por deri në nivelin strategjik. Pra të dy kapteri dhe deputeti ndodhen në zinxhirin e drejtimit. Në nivelin strategjik lideri (deputeti) presupozon personin më me përgjegjësi të plotë në jetën politike dhe shtetërore të një vendi, që bind një masë gjithmonë e më të madhe njerëzish deri edhe një popull për ta ndjekur duke inspiruar besim në vizionin e tij. Ky person lider mund të jetë presidenti, kryeministri, ministrat dhe figurat më të larta të një vendi. Burimi për kandidatët për lider është bashkësia e deputetëve, nga cilësia e të cilëve përcaktohet apo nxirret produkti i liderit. Ndaj edhe veç e veç çdo deputet mendohet së është ose duhet të jetë një lider. Ngjashmëria më e madhe është se të dy kategoritë e liderit (kapter-deputet) kanë për objekt drejtimin e njerëzve dhe përballen me sfidat më të vështira në kohë paqe, krize apo lufte. Dhe gjithë sa thamë më sipër ndoshta na ndihmon sadopak për analogji për të shkuar te pyetja fillestare- Si përzgjidhen liderët?

Duke vazhduar kontekstin, ekzistojnë mjaft teori për konceptin e liderit. Warren Bennis në librin e tij ‘On Becoming a Leader’ – (Për t’u bërë një lider) mbështet teorinë e përgatitjes dhe zhvillimit të liderit përpara teorisë së liderëve të lindur. Meqenëse e dyta (liderë të lindur) referohet kryesisht në raste të veçanta dhe bazohet në konceptin e gjenialitetit, ajo kërkon dy parakushte themelore: kandidati duhet të shfaq gjenialitet dhe shoqëria duhet ta pikasë talentin duke e bërë pjesë. Duke qenë se kjo teori është tepër relative dhe paraqet mjaft kufizime ajo mbetet pak e më pak e përdorur. Përdorimi i saj në fushatat tona politike duket se është një rast ‘sui generis’ dhe pak e matur në realitet. Në të kundërt teoria e përgatitjes, zhvillimit dhe përzgjedhjes së liderit është një dinamikë mjaft e larmishme, mbarë botërore e pranuar dhe me rezultate të njohura.

Dy dallime të përzgjedhjes së liderit. Standardet që realizon një kandidat për t’u bërë lider-kapter, edhe pse në hallkën e parë të zinxhirit të liderit janë mjaft të vështira. Përpara se të selektohet një kandidat i këtij niveli ai detyrohet të kapërcejë teste mjaft rigoroze, ku mjafton që mos-realizimi qoftë edhe i një prej tyre i heq mundësinë për të vazhduar më tej. Testet, që janë sipas standardeve perëndimore, përfshijnë: një rekord të pastër të sjelljes, ekzaminim të plotë shëndetësor; testim të fuqishëm fizik; testim të thellë intelektual; testim nën presion psikologjik etj. Çdo ‘rënie’ në një prej këtyre testimeve është një skualifikim i sigurt në rrugën e karrierës së liderit. Në mbërritjen e stacionit të rangut kapter- lider, ai duhet të ketë kaluar nëpër shtatë stacione të tjera që kalohen nëpër një eksperiencë pune që i kalon të 20 vjetet. Ai ecën nëpër këto shkallë pasi zotëron arsimin përkatës dhe ka bërë nivelet e domosdoshme të kualifikimit (jo më pak se shtatë).

Në standardet që realizon një lider -deputet nuk i jepet asnjëherë mundësia për të paramenduar apo aplikuar në teste të tilla, në kualifikime apo eksperiencë në detyra që më së paku të kenë provuar karakterin, të kenë zhvilluar cilësi drejtuese lider, apo të jenë sfiduar me çështje të mbijetesës apo marrjes së vendime nën trusni. I vetmi përkufizim për këta kandidat parashihet në kreun 2 të Kushtetutës të RSH, cili nga ana e tij të vetmin okazion e shfaq pikën 2 të nenit 67. Edhe i famshmi Ligj i Dekriminalizimit me gjithë vlerat që mund të ketë, më tepër lidhet me një kontekst të caktuar, sesa me nivelin e kërkuar të lidershipit. Ky ligj më tepër përcakton se çfarë nuk duhet të jesh dhe çfarë nuk duhet të kesh bërë, sesa çfarë aftësish e kapacitetesh ti mundësh. Pra kushdo mund të përzgjidhet për kandidat-deputet-lider, mjafton dëshira e një lideri më të madh.

Qartësisht se si përzgjidhet një kandidat në perëndim e ka paraqitur analisti M. Nano, në një shkrim të mëparshëm në MAPO. Duke analizuar librin-ditar të Gyles Brandreth, gazetar e shkrimtar britanik, që në mos gabohem, ai flet për shtatë shkallë të përzgjedhjes së kandidatit për përfaqësues/deputet. Këto shkallë janë të ndryshme nga çfarë afruam për nivelin e parë të liderit, por kanë të përbashkët domosdoshmërinë e një dinamike dhe testimi vlerash, më parë se të jesh kandidatë.

Një model ilustrues i përzgjedhjes së kandidatit-deputet. Së fundi, edhe duke ecur nëpër statutet e disa partive, për këtë çështje, i vetmi kusht për tu përzgjedhur është që (citojmë) “Para kandidatit …., kandidatët e propozuar për tu zgjedhur nënshkruajnë një deklaratë të miratuar nga Kryesia e Partisë, në të cilën, ndër të tjera deklarojnë plotësimin e kushtit që nuk janë shkarkuar nga asnjë lloj detyre të mëparshme për korrupsion, nuk janë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë me heqje lirie, si dhe angazhimin, se nëse do të zgjidhen, do të zbatojnë me korrektesë standardet e funksioneve për të cilat kandidojnë, si dhe rregullat dhe orientimet e partisë”. Çdo koment nuk mendoj që qartëson atë çfarë shpreh vetë formula e mësipërme.

Në vend të përfundimit. Krahasimi që zhvilluam midis dy kategorive të liderit (kapter-deputet) kujtojmë që referohet në afërsinë e misionit që ato paraqesin. Kategoritë edhe përse të skajshme lidhen me drejtimin e njerëzve, me vështirësinë e misionit, me situatat e vështira, me shfaqjen e cilësive të karakterit me përballjen me sfida vetëmohuese. Ato nuk lidhen me pozicionet që marrin në hierarki, as me vendin në listën e pagave e aq më pak me beneficet që fitojnë nga sistemi. Kategoria e parë lideri-kapter mund të ndikojë vetëm në model ndaj kategorisë së parë, ndërsa kategoria e dytë (lideri- deputet-ministër etj), nëse nuk ngrihet në mënyrë formale mbi bazën e meritës dhe përshkallëzimit mund të ndikojë jo vetëm në hallkën fillestare por edhe në të gjitha hallkat e tjera të drejtimit thjesht dhe vetëm edhe në mënyrë informale. Për këtë e ndihmon pozicioni verbal i hierarkisë së drejtimit. Nuk morëm për rast analize profesione të tjera, jo se ato paraqesin me pak vlera, por se në shumicën e tyre dominon ekspertiza më tepër sesa drejtimi -lidershipi. Në respekt të mjaft kandidatëve me vlera, që tashmë kanë hyrë në garë, ajo që afrojmë në debat është se nevoja për kritere dhe procedura formale e të hapura, publike, të kontrolluara dhe mirë menaxhuara, me debate dhe me selektim mbarë publik për të pasur kandidatë cilësorë. Përndryshe asnjëherë nuk do të kemi kandidatë që përfaqësojnë popullin në parlament, por kandidatë që përfaqësojnë interesat e kryetarëve të partive që kanë monopolin e përzgjedhjes. Suksese…

*Pedagog në UET, Profesor dhe mban gradën kolonel (në rezervë)