Përdhunoi të miturën, arrestohet 66-vjeçari

Policia e Vlorës ka arrestuar një 66-vjeçar të dënuar nga Gjykata me 4 vite e 5 muaj burg, pasi akuzohet se ka kryer marrëdhënie me dhunë me të mitur. Në pranga ka rënë Gjergji Memokondaj, 66 vjeç, banues në fshatin Babicë.

Njoftimi i policisë:

Policia ka bërë kapjen dhe arrestimin e shtetasit Gjergji Memokondaj, pasi ky shtetas ka qenë shpallur në kërkim për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç”, parashikuar nga neni 101/1 i Kodit Penal.

Vepër penale për të cilën Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me Vendimin nr.593, datë 03.12.2014, e ka dënuar këtë shtetas me 4 vite e 5 muaj burg