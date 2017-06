Oferta e Metës me 80 mandate dhe çfarë e ndalon Bashën

I mbyllur në çadër, dhe i vendosur për të mos hyrë në zgjedhje, Lulzim Basha dukej pak javë më parë se po shkonte me shpejtësi drejt rrënimit të tij politik dhe të Partisë Demokratike.

Në atë kohë, Rama e Meta ishin në takime intensive ku diskutohej konfirmimi i koalicionit mes tyre.

Por Basha dukej i vendosur, i vetëm në çadër, pa mbështetjen e ndërkombëtarëve, pa mbështetjen e pjesës më të madhe të mediave dhe i braktisur nga disa prej drejtuesve të partisë së tij.

Por kjo situatë do të ndryshonte tërësisht pas datës 17 maj kur Basha nënshkroi marrëveshjen me Edi Ramën.

Deri atëherë as që mund të shkohej nëpër mënd se do të vinte një ditë që Lulzim Bashës do t’i afrohej Meta e Rama për koalicion.

Po ndodh këto ditë kur Meta e Rama kanë deklaruar prerë se nuk do të kenë një koalicion mes tyre pas zgjedhjeve të 25 qershorit.

E kanë përsëritur mbrëmë kur po flisnin në të njëjtën kohë në media të ndryshme dhe ku deklaronin prerë se koalcioni mes tyre kishte marrë fund.

Duke deklaruar fundin e bashkëpunimit mes tyre, si Rama ashtu edhe Meta kanë lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit me PD-në.

“Besoj se kapitulli është i mbyllur dhe besoj që gjithë shqiptarët, dhe ata që kanë votuar LSI apo e votojnë, duhet ta kuptojnë që nuk ka shans që pas 25 qershorit koalicioni të rilindë sikur asgjë nuk ka ndodhur”, tha mbrëmë Rama në “Tonight” me gazetaren Ilva Tare.

Për koalicionin me PD-në e Lulzim Bashës, Rama tha se është një vendim që do ta marrin shqiptarët me votë, që do të thotë se mundësia e bashkëqeverisjes PS-PD është version i mundshëm pas 25 qershorit.

I pyetur për mundësinë e koalicionit me Ramën, Meta e ka mohuar kategorikisht.

“Një koalicion Rama- Basha është një koalicion që nuk mund të funksionojë dhe është një koalicion pa këllqe. Ndërsa nga ana e saj LSI ia dhe shansin një herë Doktorit dhe një herë PS, se po të ishte për Ramën, nuk do ai kishim dhënë. Vetëm pas shumë kohësh mund të bëjmë koalicion me PS, normalisht jo me Ramën”, tha Meta.

Por Meta ka lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit me Bashën, kur tha se: “Basha ka një avantazh se nuk ka një lidhje simbiotike me bandat. Harrova, ka dhe një avantazh tjetër se ka dalë në foto me Trump. Po të dalë PD dhe LSI, jam i bindur që do të marrë sërish mbi 80 mandate”.

Zgjedhja që Lulzim Basha do të bëjë pas 25 qershorit, padyshim që varet së pari nga rezultatet, por edhe nga marrëveshja që ai ka nënshkruar me kryeministrin Rama më 17-18 maj. Nuk është fjala vetëm për këto zgjedhje, por për hapa shumë të rëndësishëm bashkëpunimi që garantojnë anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Ilir Meta dhe LSI nuk janë pjesë e kësaj marrëveshje, ndërkohë që Basha është betuar më shumë se një herë se sa të jetë në krye të PD-së, nuk do të bëjë kurrë aleancë me Ilir Metën dhe LSI-në.

Do të ishte një hap shumë i rëndësishëm pas për Lulzim Bashën bashkëpunimi me LSI-në.

Nëse ai zgjedh të bashkëpunojë me Metën e LSI-në pas 25 qershorit, së pari do të ketë të njëjtat telashë që pati PD kur bashkëqeverisi në mandatin 2009-2013.

Së dyti, ekziston rreziku i “tradhtisë” së LSI-së siç ndodhi në vitin 2013 dhe bashkë me të rreziku për t’i gllabëruar elektoratin e PD-së.

Elektorati i PD-së është ende në një situatë jo fort stabël edhe për shkak të largimit të disa drejtuesve të kësaj partie. Në fund të fundit, Lulzim Basha duhet të ketë kuptuar tashmë se konsolidimi i tij politik, por edhe i PD-së, nuk vjen përmes përforcimit të LSI-së.