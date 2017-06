Një foto me presidentin amerikan është gjithmonë e rëndësishme…

Një fotografi me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vetëm dhjetë ditë para ditës së zgjedhjeve, është jo pak për kryetarin e opozitës Lulzim Basha. Sepse dora e diplomacisë amerikane ka prekur detaje të imëta të zhvillimeve të fundit në Shqipëri që lidhen jo vetëm me reformën në drejtësi, por edhe me zhvillime të tjera të rëndësishme që pritet të ndodhin pas ditës së zgjedhjeve.

Prej disa javësh, në Shqipëri ka qetësi mes PS-së dhe PD-së, e pazakontë në prag zgjedhjesh. Kjo klimë e qetë politike, vjen si rezultat i marrëveshjes Rama-Basha e realizuar me ndikimin deciziv të SHBA-ve. Marrëveshja u realizua pas vizitës së zyrtarit të lartë amerikan dy ditë para marrëveshjes së 17 majit, Hot Brian Yee. Fotografia me presidentin Tramp, që Basha ia doli të “rrëmbëje” në shtëpinë e Bardhë, i shtohet si element i rëndësishëm klimës politike në Shqipëri.

Padyshim që kjo fotografi do të ketë ndikim pozitiv për Lulzim Bashën, referuar peshës që ka politika amerikane jo vetëm tek elita politike shqiptare, por edhe tek popullsia e këtij vendi duke pasur parasysh faktin e njohur, se mbi 90% e shqiptarëve janë proamrikanë.

Basha u prit si hero në Rinas kur u kthye nga vizita dy-ditore në SHBA. Padyshim që ai dhe demokratët e tij, do ta përcillnin me shumë zhurmë këtë vizitë dhe fotografi me presidentin amerikan, sepse është një kartë e fortë për ta përdorur këto dhjetë të mbetura të fushatës elektorale qoftë me kundërshtarët politikë. Do ta përdorë këtë fotografi si kartë garancie përballë kryeministrit Rama .

Për të arritur një fotografi të tillë, liderët shqiptarë kanë lobuar fort dhe në çdo kohë. Janë të shumta rastet kur mbi fotografi të kësaj natyre janë ngritur gjithfarë lloj historish që kulmojnë me dyshimet për shumat e parave që lobuesit paguajnë për t’a realizuar. E gjithë zhurma për lobuesit do të harrohet shpejt dhe në arkiv mbetet vetëm fotografia që ilustron takimin e Bashës me presidentin e Shteteve të Bashkuara vetëm dhjetë ditë para zgjedhjeve.

Domethënia e fotografisë 10 ditë para zgjehdjeve

Është përvojë e njohur përpjekja e liderëve shqiptarë për të “grabitur” një të tillë në çdo kohë e padyshim është shumë më e vlefshme kur realizohet në kohë zgjedhjesh. Por është gjithashtu është e njohur dhe praktika amerikane, kujdesi për të mos u përfshirë në fushata elektorale duke i dhënë kredite liderëve si ata të Shqipërisë, kur është kohë zgjehdjesh. Me sa duket ky detaj me rëndësi, është tejkaluar nga administrata e Tramp dhe është realizuar takimi dhe fotografia. Ndoshta nuk është fjala vetëm për një fotografi që vjen si rezultat i lobimit, por shumë më tepër se kaq, një shenjë e re në politikën shqiptare, ku me sa duket Lulzim Basha do ta ketë të pakursyer mbështetjen amerikane.

Ka ndodhur të tejkalohet kjo praktikë e diplomacisë amerikane vëtëm në vitet e para të pluralizimit, kur u themelua Partia Demokratike, e kur ambasadori i SHBA-së në Shqipëri, Ëilliam Rajerson, shfaqej krah Berishës në fushatë elektorale. Ky angazhim politik pa asnjë rezervë i diplomatit amerikan në vitin 1991-1992, ka hyrë në historinë e zhvillimeve të atyre kohëve, si një detaj me shumë rëndësi. Ishte koha kur Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha hynte në fushatë në zgjedhjet e marsit të vitit 1992 dhe mbështetja amerikane ishte krejt e dukshme. Pak muaj më herët ishte hapur ambasada amerikane në Tiranë.

Berisha dhe fotografitë e tij me liderët amerikanë

Më 22 qershor 1991, në Tiranë erdhi numri dy i SHBA-ve, sekretari amerikan i shtetit, James Baker. Mbahet mend si një vizitë historike. Mbahen mend fjalët emocionuese të zyrtarit të lartë amerikan kur i drejtohej mijëra shqiptarëve që kishin dalë në sheshin “Skënderbej” për t’a pritur: Në emër të Presidentit Bush dhe të popullit amerikan, unë vij këtu për ti’u thënë… Qytetarë të lirë të Shqipërisë, mirë se vini, në Botën e Lirë!

Prej asaj kohe, ndikimi amerikan në Shqipëri ka qënë i pandërprerë. Liderët shqiptarë janë mbështetur nga SHBA-të gjatë gjithë tranzicionit por edhe janë “ndëshkuar” prej diplomacisë amerikane. Ish-lideri i PD-së prej vitit 1990 e deri në vitin 2013, ka një histori të rëndësishme në raport me diplomacinë amerikanë.

Menjëherë sa u zgjodh president, në vitin 1992, Berisha u prit në Shtëpinë e Bardhë nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Xhorxh Bush (i vjetri), prej nga mori mbështetjen pakufi të SHBA-ve për zhvillimin demokratik të Shqipërisë.

Gjatë atij takimi, presidenti Bush i dhuroi Berishës një stilolaps me të cilin kishte firmosur një projektligj që synonte t’i jepte Shqipërisë statusin e vendit të preferuar në tregti.

Historia e tranzicionit kalon nëpër ngjarje që do ta lëkundnin fort raportin e Berishës me SHBA-të, siç janë ngjarejt e ‘97, për t’u kthyer sërish në vitin 2005 me mbështetjen po kaq të fortë të SHBA-ve për liderin demokrat Berisha. Mbështetja amerikane ndaj qeverisë së demokratëve kulmon me vizitën e presidentit Bush (i riu) në vitin 2007 ndërkohë që të gjtiha reformat e rëndësishme në Shqipëri kanë vulën e mbështetjes amerikane.

Rama dhe dy fotografitë me Presidentin Obama

Derën e presidentëve të SHBA-ve e kanë synuar edhe liderët e majtë, por në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-SHBA, janë më të pakta rastet kur e kanë fituar këtë mbështetje. Fatos Nano nuk mundi ta kishte vëmëndjen e amerikanëve në atë masë sa ç’e pati Berisha.

Ndërsa pasardhësi i tij Edi Rama bëri më shumë përpjekje dhe natyrisht pati më shumë rezultat drejt marrjes së vëmëndjes së diplomacisë amerikane. Janë dy momente me rëndësi për Ramën në Shtëpinë e Bardhë, shoqëruar me dy fotografi. Janë dy takime të Ramës me presidentin Obama, një në vitin 2012, për të cilin gjithashtu u përfol se ishte rezultat i një lobimi të mirëpaguar.

Por prej asaj kohe janë shuar zërat e lobimit dhe ka mbetur fotografia e Ramës me presidentin Obama. Më pas vjen vizita e Ramës në Shtëpinë e Bradhë dhe takimi me presidentin Obama në nëntor 2016. Në atë kohë Obama ishte president në detyrë, pasi populli amerikan kishte zgjedhur pasardhësin e tij, Donald Tramp. Megjithatë vizita në Shtëpinë e Bardhë dhe takimi me Obamën, pati një jehonë të madhe në mediat shqiptare dhe atë takim Rama e “shiti” për shumë kohë si një tregues se “Rilindja” e tij e kishte mbështetjen amerikane.

Një fotografi me presidentin amerikan, në çfardolloj rrethanash, është gjithmonë shumë e rëndësishme për krerët e shtetit shqiptar./Mapo.al/