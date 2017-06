Nazistët më të ‘famshëm’: Nga snajperët, tankistët deri te Romeli

Foto 1 nga 15

Këto pamje të rralla me ngjyra (siç nuk i keni parë asnjëherë), tregojnë ushtarët e Gjermanisë Naziste gjatë momenteve të tyre më të vështira…

Ata janë fotografuar në luftë, në beteja, funerale dhe më pas të kapur robër nga aleatët.

Në fotot e ardhura në një cilësi të përmirësuar dhe të bëra me ngjyra, nazistët paraqiten me pushkë snajper, në qytetet e shkatërruara nga lufta, nën furinë e bombave, mbi tanke, si dhe kur varrosin ushtarët e tyre të muluar me flamurin e kuq me svastikën, gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Imazhet e pabesueshme tregojnë disa nga snajperët më vdekjeprurës të Adolf Hitlerit, duke ‘synuar’ trupat aleate.

Goditje të tjera tregojnë ushtarë duke marshuar në një zonë të zaptuar me tanke dhe kamionë në anë, apo një tjetër që tregon dy teknikë duke riparuar një avion luftarak nazist të “Luft-Vafe”.

Një foto përmban një grup ushtarësh që mbajnë një arkivol të një shoku të vdekur në atë që duket të jetë një ceremonial dërgimi.

Imazhet u sollën në jetë nga elektricisti Royston Leonard, 54 vjeç, nga Kardifi, Uells.