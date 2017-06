Modelja super-seksi çmend turqit në Stamboll me format ‘hot’ dhe me skenat intime me të fejuarin në plazh

Foto 1 nga 19

Ajo është një modele shumë e njohur për publikun. Bëhet fjalë për Rhian Sugden e cila së fundmi është shfaqur tejet seksi në bikini nga pushimet në Turqi.

Rhian është shfaqur në momente intime me të fejuarin e saj Oliver Mellor, me puthje e përqafime.

30-vjeçarja është shfaqur me një palë bikini me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë, ndërsa nuk kaloi pa tërhequr vëmendjen e publikut me format e saj dhe gjoksin shpërthyes.

Bukuroshja me format perfekte është parë me të fejuarin e saj Mellor, teksa shkëmbente puthje dhe përqafime ne breg të detit.