Meta në sulm frontal: Rama, i pabesë; Basha, aksident i PD

Kryetari i Kuvendit Ilir Meta në një intervistë për emisionin “DEBATI në Channel One” ka mbajtur qëndrime të forta dhe akuzuar kryeministrin e vendit, Rama por edhe kreun e opozitës, Basha, si politikanë të pabesë dhe që shtysë kanë vetëm pushtetin e tyre e jo vlerat politike e njerëzore.

Z.Meta, sot mbushen 1 muaj e 9 ditë që jeni zgjedhur President i Republikës. Si ka ndryshuar jeta juaj? Si ka qenë jeta juaj në këto 1 muaj e 9 ditë?

Jeta ime nuk ka ndryshuar aspak. Nuk e di se çfarë do të ndryshojë pas datës 24 korrik, por natyrisht do të bëj gjithçka që të respektoj përgjegjësitë dhe statusin e Presidentit në datën 24 korrik dhe në të ardhmen.

Z.Rama ka deklaruar se Shqipërisë dhe politikës shqiptare i bën mirë që të ketë vetëm dy parti, cili është komenti juaj për këtë? Sistem amerikan…

Më vjen për të qeshur, se ky nuk është sistem amerikan. Përgjigjja ime për z. Rama, meqenëse e ka me pasion këtë çështjen e dy partive, ku, në fakt, ai ka në mendje vetëm një parti, madje nuk ka në mendje asnjë parti, por vetëm një njeri, veten e tij.

Z.Meta, në këto momente marrëdhëniet e LSI-së, në radhë të parë me PS-në, por edhe tuajat personale me z. Rama, publikisht nuk duken mirë, a mund të na thoni ju ç’ka ndodhur mes jush dhe z. Rama?

Unë nuk mendoj se ka ndodhur diçka në raportin tim me z. Rama, por problemi i z. Rama është se nuk e di se çfarë kërkon dhe se çfarë do të bëjë në këtë vend dhe nuk e kupton që të jesh Kryeministër apo të kesh një pozicion të caktuar, nuk do të thotë të sillesh si pronar i vendit dhe të bësh çfarë të duash me institucionet, me demokracinë, me votën e qytetarëve. Në këtë drejtim, mendoj se shqetësimi i tij ka qenë vetëm qëndrimi im parimor dhe i LSI për Integrim në dy momente kyçe mendoj unë: një është te reforma në drejtësi, ku ai donte të bënte një reformë në drejtësi pa opozitën, me qëllim kapjen e plotë të sistemit të drejtësisë, në kundërshtim edhe me rekomandimet e Komisionit të Venecias, dhe arriti të manipulonte edhe shumë ndërkombëtarë, por padyshim që dështoi për arsye se…

I manipuloi ndërkombëtarët?

Arriti të manipulonte shumë për shkak të paaftësisë të opozitës, e cila nuk ishte shumë koherente, e para. E dyta, edhe kur kishte të drejtë, për shkak të shumë gabimeve në menaxhimin edhe të inkoherencës së saj nuk arriti dot të mbronte drejtësinë e pozicionit të saj. Rasti i dytë problematik, ose shqetësimi i tij i dytë, natyrisht ka të bëjë me çështjen aktuale të zgjedhjeve. Ai nuk donte që opozita, praktikisht, të përfshihej në zgjedhje. Po, por pastaj ndenjën 5 orë brenda…

Po ju e kërkuat atë marrëveshje?

Patjetër, ne e kërkuam përfshirjen e opozitës, por duket qartë që kjo marrëveshje është bërë në një mungesë transparence.

A ia keni thënë këtë Ramës?

Nuk ka fare nevojë t’ia them, ose po ia them këtu dhe, së dyti, kjo marrëveshje duhet të ishte transparente, nuk duhej të cenonte as Kushtetutën, as Kodin Zgjedhor dhe as mundësitë e koalicioneve ndërmjet partive të tjera.

Si e shikoni “dashurinë” midis Ramës dhe Bashës në këto momente?

Nuk shikoj asnjë lloj serioziteti në marrëdhënien e tyre në raport me zgjedhjet, në raport me fushatën, është diçka e trukuar. Mendoj se ata janë në një hall të madh. Halli i tyre mendoj se është rritja e madhe e LSI-së.

“Meta ka mbajtur pushtet edhe me PD-në, edhe me PS-në dhe ka përfituar prej të dyve, por më pas ka drejtuar gishtin nga partia e madhe duke deklaruar fajtorin”. Citoj z. Rama

Kjo nuk është fare e vërtetë. LSI-ja ka ndarë përgjegjësinë me PD-në.

Z.Meta deklarata tjetër “LSI kërkon që një dorë ta mbajë në timon dhe një tjetër ta ketë të lirë të akuzojë sa herë vjen radha për të ndarë pushtetin duke akuzuar partinë e madhe”…

E para, një herë ai përfaqëson një ish-parti të madhe dhe për këtë duhet të jetë i sigurt dhe përgjigjen do ta marrë më 25 qershor dhe Rilindja e tij nuk ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Është kujtuar shumë vonë për socialistët. Socialistët nuk e besojnë dot më atë dhe natyrisht që më 25 qershor nuk do të votojnë për Rilindjen.

“Të gjitha partitë e vogla këtë punë kanë bërë dhe këtë punë duan të bëjnë. Duan një, dy, tre vota, 5 kartonë që të vijnë e të bëjnë pazar për të punësuar njerëz të partisë. Po citoj z. Rama…

Mendoj se të gjitha këto janë përralla, janë barcaleta. LSI-ja absolutisht gjithmonë qëllimet i ka patur të hapura. Së dyti, ai e ka ftuar LSI duke i thënë hajde me mua se ne i bëjmë 71 vota edhe pa ty, sepse ne kemi PDIU-në. Gjithmonë edhe raportet brenda koalicionit i ka parë në mënyrë diversioni. Afron PDIU me qëllim që ta shikojë si një mjet presioni ndaj LSI-së. Pastaj përpiqet të afrohet me LSI, duke i thënë PDIU-së se nuk ju do juve LSI-ja. E ka në natyrën e vet diversionin, paqëndrueshmërinë dhe pabesinë. Kështu që nuk habitem fare nga të gjitha këto deklarata të z. Rama. Besoj se kapitulli i tij është i mbyllur. Ai ka frikë nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme, prandaj nuk e donte opozitën në zgjedhje. Ai kishte frikë nga Ben Blushi për të konkurruar në parti dhe bëri një referendum. Nxori gjithë socialistët në mënyrë që të mos bënte zgjedhje. Këto janë problemet e tij, ne nuk kemi se çfarë t’i bëjmë, nuk e shërojmë dot nga kjo fobi që ka nga zgjedhjet e lira, nga demokracia. Shqipëria nuk kthehet 27 vjet mbrapa. Ajo histori ka perënduar një herë e përgjithmonë.

“Unë dua një timon. Nuk duam të mbajmë në prehër të tjerët sepse kështu nuk arrimë dot në destinacion”. Për ju e ka?

Unë jam i bindur që më 26 qershor LRI-ja e Tiranës do t’i çojë dhe një timon dhe një tepsi në Surrel t’i mbajë për të gjithë jetën atje. Siç mori Valesa, kur humbi zgjedhjet në Poloni, karrigen nga zyra.

Nuk ka patentë makine Kryeministri?

Nuk e di a ka apo jo patentë, por unë nuk do të hipja kurrë në një makinë me të.

A keni hipur ndonjëherë?

Jo, nuk kam hipur.

Po ai te makina juaj?

Jo, jo, nuk e kam bërë asnjëherë shoferin e tij unë dhe nuk kam ndërmend ta bëj.

Ka përdorur edhe një fjalë që më ka habitur fare. Ju si njohës shumë i mirë i politikës ndërkombëtare dhe të Ballkanit. “LSI-ja, sipas z. Rama, kërkon bosnjëzimin e shtetit”. Kjo është shumë e rëndë.

Tani ai kërkon të gjithë tepsinë për vete, sepse këtë koncept ka për pushtetit. Kalon nga tepsia te bosnjëzimi. Së dyti, po të shikosh të gjithë filozofinë e ndërtimit të qeverisë prej tij, është përpjekja për të drejtuar ose më saktë, për të drejtuar në mënyrë jodemokratike, ose për të sunduar.

Më ka ngacmuar edhe një deklaratë tjetër. “Unë kam punuar shumë mirë me ministrat e LSI-së”, thotë z. Rama, “përveç njërit, Ylli Manjanit, që nuk punoja dot. Ai nuk ishte për atë punë.”

Është e qartë që i vetmi që nuk është për atë punë është z. Rama, pavarësisht nga të gjithë mangësitë e të gjithë ministrave të tjerë. Ministrat e LSI-së janë treguar mjaft korrekt, mjaft bashkëpunues me të. Ai ka abuzuar shumë me frymën e tyre të bashkëpunimit, me tolerancën e tyre.

Z.Meta si janë marrëdhëniet tuaja personale me z. Basha?

Me z. Basha kam pasur marrëdhënie shumë të mira. Në fakt, dy njerëzve që u kam bërë më shumë dhurata në këtë jetë janë Rama dhe Basha. Në kuptimin politik të mbështetjes dhe ndihmës në momente të rëndësishme për ta.

Z.Basha i ka pak më ndryshe këto deklaratat ndaj jush personalisht. Ndonjëherë janë edhe therëse, të habitshme. “Tregtari i Venedikut” ju ka cilësuar. Më egër se kaq nuk ka.

Së pari, kjo vetëm egërsi nuk mund të quhet. Ky është dëshpërim, aq më tepër kur këtë gjë e thotë z. Basha. E aq më tepër kur kërcënon një politikan si z. Basha, që trembet edhe nga hija e vet. Së dyti, z. Basha ka një ftesë nga z. Vasili për të dalë në një debat publik. Dhe nuk duhet t’i shmanget këtij debati. Në qoftë se ai bën teatër me Ramën, që ky gjoja ta ftojë dhe ai gjoja s’do ta pranojë, z. Basha ka mundësinë të ketë një përballje të vërtetë me z. Vasili, për të sqaruar se kush është SHPK, LSI-ja apo PD-ja e z. Basha. Natyrisht që janë edhe shumë personalitete të PD-së që kanë dhënë vlerësimin e tyre se ç’lloj shpk-je është ajo e z. Basha. Mendoj që lista e tregon më së qarti se ç’lloj shpk-je është ajo. Tjetër, LSI-ja është parti e rinisë. Ka të gjithë rininë e Shqipërisë me vete. Z. Basha as kryetarin e FRPD, që premtonte se 35% do të jenë në listat e Republikës së Re nga FRPD-ja, nuk e ka në listë. E ka Belind Këlliçin? Shikoje çadrën. Shikoji kronikat e çadrës. Atje ishte Belind Këlliçi, mblidhte nga 200 e 300 të rinj. Ka demokratë që beson z. Basha? Ka të rinj në Shqipëri që beson z. Basha? Çfarë ka? Po edhe vendet e deputetëve si janë vënë? E di ti? Shko në Vlorë se të tregojnë si janë vendosur njerëzit. Nuk dua të merrem me këtë gjë. LSI-ja nuk vendos kandidatë me lekë. Njerëz pa kontribute, njerëz që s’i njeh partia. Kush i njeh këta? LSI-ja i ka të gjithë figura, personalitete, brenda partisë dhe në raport me opinionin publik. I ka në mënyrën më transparente e ndaj do të votohet e do të jetë forcë e parë në këto zgjedhje.

“LSI ju mashtron me triskat e bukës. Kthehuni në PD se tani jemi më të fortë”

Ai bën si i fortë, sepse ka ndenjur 3 orë vetëm për vetëm me Edin. Nuk e di që aty ai ka mbaruar politikisht edhe moralisht. Para demokratëve dhe para gjithë shqiptarëve. Natyrisht, se Edi ia hedh atij. Atë nuk e llogarit fare, padyshim. Ai në vend të ndërronte Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, që ka përgjegjësi të madhe për të gjithë problemet e drogës në Shqipëri, dhe që ishte një kërkesë më se normale, vajti e mori drejtor OSHEE-je.

Jemi të habitur.

Po pse e bëri Rama? Për ta tallur.

“Koalicioni i ngjalave dhe i peshkut nuk është më koalicion pasi janë ndarë dhe janë bërë copë-copë për shkak të pazareve…”

Tani kemi koalicionin e OSHEE-së dhe Hipotekave…

A mund ta sqaroni edhe një herë pak më në detaje vizitën tuaj te z. Berisha?

Ka qenë një vizitë e shkurtër, normale. Një kafe shumë miqësore dhe asgjë më shumë. Nuk kishte lidhje me zhvillimet. Unë kam qenë vazhdimisht në komunikim edhe me z. Berisha, edhe me z. Basha përmes personave të tretë, sepse këtë ma kanë kërkuar edhe përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, përveçse kam ndjerë edhe vetë si një angazhim për të kontribuuar për këtë proces, për këtë zgjidhje gjithëpërfshirëse që u arrit pavarësisht nga ato problemet që ka.

Z.Meta, ditët e fundit, përveç përplasjeve me deklarata dhe kundërdeklarata me kritika dhe me akuza kanë ndodhur disa shkarkime ndaj përfaqësuesve të LSI-së në administratë. Në fakt, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është për Majlind Lazimin, në fillim u tha për fushatë elektorale, pastaj…

Mos u habit aspak. Kemi të bëjmë me dy politikanë si Rama e Basha, të cilët nuk janë politikanë vlerash, as politike, as njerëzore, por janë thjesht dy politikanë pushteti dhe ata mendojnë se votat merren me pushtet, me klientelizëm dhe këtë kërkojnë ta faturojnë të tjerëve me presion përmes pushtetit, me frikësime, por kjo gjë nuk ka për të funksionuar. Ata, që të dy do të kenë fatin që pati Doktori, pika ime e dobët, në vitin ‘94, me referendumin që u bë për Kushtetutën. Ky do të jetë fati i të dyve bashkë.

Me z. Rama, cili ka qenë kontakti juaj i fundit?

Nuk e di, mbase një javë apo diçka e tillë.

