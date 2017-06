Meta: LSI ka 600 mijë vota të reja; Basha do ketë fat shumë të keq

Ilir Meta ka sulmuar ashpër kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duke e quajtur matrapaz që bëri pazar me Edi Ramën duke bërë një marrëveshje që shkel kauzat e opozitës.

I ftuar në “Opinion”, Meta u shpreh i bindur se, LSI ka marrë 600 mijë vota të reja dhe garën e ka me PS për vendin e parë, kurse PD do përfundojë në vend të tretë.

“LSI ka 600 mijë vota të reja në Shqipëri, ky hall i ka bërë bashkë. LSI do të dalë forcë e parë. Daullet bien për ata që kanë vesh, dhe matrapaz është ky (Basha) që në vend të kërkonte garanci për drejtorin e Policisë së Shtetit, vajti mori drejtorin e OSHEE dhe ALUIZNI-t.

PD sot është forcë e tretë. E vetmja garë sot në Shqipëri është PS-LSI për vendin e parë. Këtë mbaje shënim. Ne nuk jemi e mesmja e artë, ne jemi forca e parë dhe do të jemi forcë kryesore qeverisëse në një aleancë qeverisëse pa PS-në e Ramës dhe PD-në e Bashës. Do kenë një fat shumë më të keq se sa doktori im i dashur në ’94”,- tha Meta.

Kryeparlamentari deklaroi gjithashtu se Lulzim Basha po keqpërdoret nga Edi Rama kundër tij dhe kjo është hera e tretë që ndodh.

“Basha pranoi të jetë një flutur më shumë në zyrën e Edi Ramës, u keqpërdor për herë të tretë kundër meje. Herën e parë u keqpërdor për çështjen e Doshit që u përfol Ilir Meta.

Herën e dytë u përdor për çështjen CEZ-DIA dhe PD jo vetëm që nuk heshti, por u përfshi. Sipas z.Basha kjo ka qenë e organizuar nga z.Rama dhe e ka pranuar që është keqpërdorur”,- tha Ilir Meta.

Meta në kundër përgjigje të deklaratave Bashës është shprehur se LSI nuk merr lekë për të bërë deputetë, duke sulmuar indirekt kreun e PD-së për marrje lekësh për listën e deputetëve.

Indirekt Meta i ka vazhduar akuzat duke thënë që kjo nuk ndodh vetëm për listën e deputetëve, por edhe për të qenë kryetar bashkie.

Meta: Dhe meqenëse është marrë shumë me LSI-në do ti them që LSI-ja nuk merr lekë për të futur deputet në listë.

Fevziu: Çfarë po thoni që Basha merr lekë për të futur në listë?

Meta: Nuk e di këtë duhet ta gjejnë demokratët. LSI nuk ka marrë lekë për të vendosur deputet, nuk ka marrë lekë për të vendosur kryetar bashkie.

Fevziu: Çdo të thotë kjo?

Meta: I dhashë një përgjigje, kaq.

Presidenti i zgjedhur dhe ish-kryetari i LSI-së Ilir Meta ka bërë disa deklarata të forta ndaj kryeministrit Rama, ai tha se, Rama ka dashur të kap reformën në drejtësi duke përjashtuar prej saj opozitën.

Meta tha se kjo ka qenë një nga mërzitjen e Ramës me të sepse e donte drejtësinë për vete.

“Rama donte të bënte një Reformë në Drejtësi për të kapur Drejtësinë, kam patur debate kokë më kokë, nuk kam pasur hallin e PD, por shqetësimin e stabilitetit të vendit, kam pasur shqetësimin e kësaj reforme.

Në rastin e dytë, Rama i donte zgjedhjet pa opozitën. Ai e ka futur Bashën për zgjedhje për ta përdorur. Është shumë e qartë kjo gjë. Të gjithë e kanë kuptuar këtë. Ata kanë bërë marrëveshje që të sabotojnë zgjedhjet për krizat e brendshme të partive.

Ja, një njeri që do republikë të re dhe çon në mes të natës listën e PD­së pa pyetur kryesinë. Si mund të bëhet një veprim i tillë?”,- është shprehur Meta.