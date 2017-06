Meta: Do armatos popullin nëse policia nuk i lidh këta zagarë

Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, bëri një paralajmërim të fortë nga Lezha, raporton News 24.

“Unë do të armatos popullin nëse policia nuk i lidh këta zagarë,” tha Meta.

Ai po vizitonte një militant të dhunuar të LSI.

Militanti i LSI u dhunua nga persona të maskuar.

Ndërkaq Meta është shprehur se “emrat e dhunuesve ia kam dhënë drejtorit të Policisë së Lezhës”.

“Kjo është pabesi e Rilindjes dhe nuk është hera e parë. Mos e detyroni popullin të mblidhet para komisariatit. Drejtori i policisë është këtu për të mbrjtur qytetarët”.

“Nëse populli mblidhet para komisariatit, ia tregon vendin drejtorit të policisë”.

Më herët, Ilir Meta e ka quajtur të papërgjegjshme thirrjen e kryeministrit Edi Rama për policët, një ditë më parë.

Ai ka dënuar dhe heshtjen e drejtorit të Policisë së Shtetit.

“Ia kam bërë të qartë që dhe si kryetar Kuvendi por dhe si president i zgjedhur do komunikoj të kërkoj zbatimin e ligjit. Jam i bindur që në polici shumica e tyre duan të vazhdojnë punën dhe në 26 qershor dhe në të të ardhmen. Nuk kanë arsye pse të kenë detyrime as ndaj politikanëve, as ndaj banditëve. Detyra e parë më 26 qershor është ndarja e policisë me krimin dhe bandat. Çdo shef komisariati do të dënohet dhe për mosveprimet në mungesë të moszbatimit të ligjit në favorizim të grupeve kriminale që tentojnë të tjetërsojnë vullnetin e popullit shqiptar. Është e turpshme të kemi ngjarje të tilla e të mos kemi distancime të qarta nga parti politike të përfshira”, tha Meta.