Me Olldashin në krye të PD? Rama: Do ishte ndryshe

Një nga pyetjet që Ermal Mamaqi i bëri kryeministrit Edi Rama në “Xing me Ermalin” ishte se “Kush do të ishte i denjë për PD po mos ishte Basha”.

Kryeministri Edi Rama në mënyrë tallëse ka thënë për Gent Strazimirin dhe Edi Palokën.

Ermali: Kush do të ishte i denjë për PD po mos ishte Basha?

Rama: (për Strazimirin): Kush është ai me kokë me shkëlqim që shkonte me pistoletë te liqeni?

Ermali: Po ishte stilolaps lodër

Rama: Po , lodër që çan

Ermali: Po tjetër?

Rama (për Palokën): Po ky më që e thotë “Sh” thum thum

Ermali e pyeti edhe në lidhje me Sokol Olldashi, i cili vdiq në një aksident automobilistik 4 vite më parë.

Rama: Politikan i lindur , por këto janë politikanë fasonë që bëhen me material porositësi

Ermali: Do e kishe më të vështirë përballjen me të?

Rama: Nuk e di nuk e parashikoj , por ai ishte i lindur. Por që nuk do futej në çadër kjo do ishte e sigurtë, dhe marrëveshjen do e bënte me kohë.