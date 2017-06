Mbi amoralitetin e një aleance PD-PS, të parashikuar në një profeci të Mustafa Nanos

Nga Arjan Ҫuri

Në shkrimin e tij të fundit, botuar te MAPO, Mustafa Nano, të cilin e lexoj me shumë interes, bëri një parashikim të prerë, bazuar edhe mbi mënyrën karakteristike, siç vetëm ai di ta shohë realitetin: “Puç-puç njëri, puç-puç tjetri”. Kështu, Nano e sheh si të paevitueshme aleancën mes PS dhe PD, pas zgjedhjeve të 25 qershorit, me të vetmin qëllim, sipas tij, zhdukjen e LSI-së si forcë e tretë.

Duke marrë shkas nga analiza me nota të forta erotike, që i ka bërë Nano, treshes dashurore që ka lëvizur mes urrejtjeve, orgazmave dhe tradhtive, të forcave kryesore që kanë shkëmbyer me radhë qeverisjet me njëra-tjetrën, sipas vendimit të partisë bukurane, që qëndronte në mes, e cila gjithmonë vendoste, sipas rrethanave më të favorshme, se në dhomën e cilës parti të madhe, do ta konsumonte mandatin e radhës të mbushur plot me dashuri, dhe me një tepsi të madhe me bakllava e revani.

Por duket, se kësaj radhe, partitë e mëdha kanë vendosur, sipas shumë gjasave, të bëjnë një lëvizje surprizë, ato janë të dyja bashkë në dhomë, dhe e kanë ftuar të bukurën tonë të dheut, dhe e kanë vënë në mes, si gjella në një sandwich, e cila e provon presionin e fortë dashuror nga të dyja anët, derisa fillon dhe konsumohet në dhëmbët e atyre që i preferojnë ushqimet e shpejta, të shijshme në dukje, por shumë të dëmshme për shëndetin.

Personalisht, nuk bie dakord me këtë parashikim të Mustafait, pasi sipas logjikës time, nuk është në interesin e të dyja partive, por sidomos të së djathtës shqiptare, të përfaqësuar kryesisht nga PD-ja, asgjësimi i LSI-së. Dhe do ta shpjegoj përse. Në rastin që do të ikte LSI-ja nga skena politike shqiptare dhe kjo do të bëhej nëse do të lihej në opozitë dhe do të vazhdonte, siç tashmë ka filluar, shkarkimi nga administrata i të gjithë militantëve të saj, të cilët, për t’u rikthyer në vendet e tyre, ose për të ruajtur pozicionin që do të rrezikonin të humbisnin, do të bënin sërish shpejt dhe qartë, konvertimin politik me po të njëjtën lehtësi që e bënë kur u rreshtuan për klientelizëm me LSI-në. Këtë gjë e kanë pranuar hapur edhe eksponentë të lartë të kësaj force politike, kur thanë se luajtëm me klientelizmin, pasi këtë element e favorizonte edhe sistemi, ai sistem që korrupton njerëzit, sipas Ramës.

Pra, skema e asgjësimit është shumë e thjeshtë, mjafton një aleancë me bazë të gjerë, PD-PS. Por çfarë ndodh mbas kthimit në bipartitizëm, a janë menduar ta parashikojnë dy kryetarët e partive të mëdha? Së pari, nëse të pakënaqurit e PS, dikur iknin te LSI-ja, ata sërish mbeteshin të majtë, dhe me një aleancë tepsie, mund të rifuteshin votat e tyre, në thesin e të majtës, për të krijuar qeveri të majtë, dhe pushteti mbetej sërish majtas, me politika që janë karakteristika të këtij orientimi politik. Nëse LSI-ja del nga skena, ku do shkojnë të pakënaqurit nga PS-ja, ose me PD, po të jenë totalisht ndjekës të interesit, ose në një të majtë të re, nëse nuk duan t’i tradhtojnë idealet e të majtës. Kështu, me shumë mundësi, një zhbërje e LSI-së, do të bënte më të fortë, LIBRA-n e Blushit. Në këtë mënyrë, PD-ja që të vinte në pushtet, do të duhej në çdo rast të bënte koalicion me një pjesë të së majtës, pasi siç dihet, populli shqiptar, trashëgimtar edhe i idealeve majtiste moniste është në shumicën e tij dërrmuese i majtë.

Pohimi i fundit, shërben edhe si argument për të shpjeguar pse PD-ja, akoma më shumë nuk e do zhbërjen e LSI-së, pasi e vetme asaj i duhet akoma një kohë shumë e gjatë, që t’iu shpjegojë ideologjikisht shqiptarëve se ç’është e djathta, si filozofi politike dhe çfarë parimesh dhe vlerash, predikon ajo si rrymë politike. Dhe mbasi ta kenë kuptuar, nuk i dihet se sa shqiptarë, me prirje majtiste dhe ateiste, do të mund ta përqafonin si alternativë qeverisëse. Fakti që PD-ja vazhdon dhe shpall fort në programin e saj, politika të majta, ulje taksash dhe shkolla e kopshte me drekë, si dikur, e mbështet më së miri frikën që ekziston brenda kampit të tyre politiko-ideologjik, se të djathtën dhe filozofinë e saj konservatore, që kohët e fundit kanë filluar ta përhapin disa ideologë të djathtë, votuesit materialistë shqiptarë nuk do ta marrin shumë seriozisht.

Kështu, nëse realizohej profecia e Mustafa Nanos, praktikisht në Shqipëri, do të kishim shkatërrimin ideologjik të dy forcave kryesore dhe zhdukjen si alternativa qeverisëse të filozofive të mëdha politike, që përfaqësohen në të gjithë botën, nga forca të djathta konservatore, që në qendër kanë Zotin, pronën, familjen, kapitalizmin dhe atdheun, dhe nga forca liberale të majta, që në qendër të politikave të tyre kanë egalitarianizmin, barazinë pra, pronën sociale, tregun e kontrolluar dhe një qasje liberale, gati-gati libertine, mbi moralitetin, familjen dhe transcendentalen.

Kjo gjë, do të çorientonte në masë edhe elektoratin shqiptar, të paktën atë pjesë të tij, që e ka të qartë ndryshimin e filozofive të majta dhe të djathta, dhe që voton jo për një vend pune në administratë, por se janë njerëz që duan që idealet e tyre filozofike, të vijnë në pushtet dhe të qeverisin shoqërinë ku jetojnë, së cilës duan që me anë të pushtetit t’ia implementojnë këto parime dhe vlera ku besojnë. Unë e kam të pamundur p.sh., të imagjinoj Fitim Zekthin, një nga penat më të mprehta dhe ideolog i të djathtës shqiptare, i quajtur me të drejtë si zëri i ndërgjegjes dhe providencës në PD, që e ka shkrirë gjithë jetën dhe energjitë e tij intelektuale, në mbrojtje të konservatorizmit dhe vlerave të familjes, të detyrohet të votojë një ligj që lejon martesat mes personave të së njëjtës gjini, që mund të sjellë në parlament qeveria me bazament të hekurt, PD-PS, edhe si pjesë e kërkesave për emancipim që do të vijnë shumë shpejt nga Bashkimi Europian.

Thënë këtë, jam i mendimit, se një qeverisje me bazë të gjerë, e zhveshur nga çdo lloj ideologjie politike, do të bëjë që partitë e mëdha, të humbasin edhe shumë personalitete, të cilat janë rreshtuar kah tyre, sepse iu besojnë ideologjive dhe filozofive të së majtës, apo të së djathtës, më shumë se sa interesave të ditës, fundja fundit siç ndodh në vendet perëndimore me traditë të gjatë dhe të konsoliduar në demokraci, ku betejat bëhen kryesisht mbi faktin se cila ideologji e qeveris më mirë një vend, ajo liberale apo ajo konservatore, dhe këto dy filozofi politike polemizojnë fort dhe ia lënë qeverisjen njëra-tjetrës, sipas rotacionit që vendos elektorati. Këta ideologë të spikatur do të zhgënjeheshin dhe do të trishtoheshin shumë, kur të shihnin se gjithë mundimi i tyre vajti dëm, dhe në një shkrirje plazmike politike, filozofitë që iu kushtuan jetën, avulluan dhe e humbën formën, sikur të ishin përralla të një nate dimri.

Prandaj, mendoj se profecia e Nanos për një qeverisje me aleancë të gjerë, nuk do të ndodhë, por do të ndodhë që LSI-ja do të ftohet nga të dyja partitë e mëdha në bashkëqeverisje, dhe ajo, si bukuroshe me përvojë që është, do t’ia japë veten, partisë që ofron më shumë pajë dhe që ndoshta, kësaj radhe, do të ketë kurajën, të kërkojë, përveçse gjysmës së tepsisë së pushtetit, për një gjysmë mandati, nëse nuk e bën për një të plotë, edhe postin e Kryeministrit, si për t’u ulur kokën të gjithë atyre që donin të talleshin me hiret e saj.

Por, në vend të profecisë së Mustafait, me të cilin pata kënaqësinë të bisedoja edhe për filozofinë dhe qytetin, në emisionin e tij, Zululand, unë dua të bëj një propozim tjetër, edhe si një person që ka një preokupim për filozofinë politike, nisur edhe nga angazhimi im si studiues i saj, që mund të merrej parasysh nga partitë e mëdha. Kështu, në vend të një koalicioni të gjerë politik, PD-PS, unë propozoj një qeverisje të plotë teknike, me ministra tërësisht apolitikë, të cilët nuk duhet të jenë nga radhët e asnjë partie, por që do të kenë mbështetjen e të dy partive të mëdha.

Por pse na duhet kjo qeveri teknike, kur ne i kemi zgjidhur krizat? Na duhet dhe na duhet me një domosdoshmëri absolute, pasi ne nuk kemi zgjidhur krizën më të madhe, që qëndron në themel të çdo republike, krizën e administratës civile, e cila, nëse lihet siç është, nuk do lërë që Republika që kemi, as të rilindë, dhe as të bëhet e re, madje me metastazat e saj klienteliste, kjo administratë do ta çojë Republikën drejt vdekjes së ngadaltë, por të sigurt. Kështu, qeveria teknike, do të mundej që për një ose dy vjet, me një mandat të qartë për reformat të mëdha, administrative, zgjedhore, pse jo edhe kushtetuese, të mund të riformatojë, gjithë ushtrinë e nëpunësve civilë, të bëjë shkarkimet dhe rekrutimet e duhura në bazë të meritës, për të cilat nuk do të kishte kosto, asnjë nga partitë e mëdha, t’i pajiste shërbëtorët e shtetit me status të fortë të nëpunësit civil, që të mos mundte ministër a drejtor politik t’i shkarkonte, e më pas, të jepte dorëheqjen, duke e çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja e të parakohshme.

Kanceri i administratës politike dhe klienteliste që po i zë frymën Republikës duhet pastruar dhe kjo bëhet vetëm me një operacion të madh e të guximshëm, me mbështetje të gjerë politike, por nga duar “kirurgësh” teknikë, sipas dikastereve ministrore përkatëse, që nuk do të hezitonin të prisnin dhe të hidhnin jashtë zyrave të shtetit çdo pjesë të infektuar të saj. Kështu, edhe partitë e mëdha, mbas këtij rregullimi, do të çliroheshin nga sikleti për të premtuar vende pune për zgjedhësit e tyre, dhe loja dhe beteja politike, do të bazohej vetëm mbi ideologjitë politike, pra mbi epërsinë filozofike të së majtës kundër të djathtës, që kanë shekuj që luftojnë racionalisht me njëra-tjetrën. Dhe ideologë të përgatitur e të sinqertë do të përballeshin bukur e me kulturë filozofike në debatet politike, për t’i shpjeguar zgjedhësve, se cili orientim parimor do t’ua bënte më të mirë jetën, sa herë që t’u kërkohej.

Kështu, arrihet edhe ndonjë qëllim afatshkurtër politik, për pastrimin me dinjitet të ndonjë partiçke klienteliste, ose edhe vetë këto parti tashmë, në momentin kur sistemi nuk do ta favorizonte më klientelizmin, do ta bënin betejën ideologjike, nëse do të ishin të afta të gjenin ndonjë rrugë të tretë apo të mesme, ose nëse mund të pretendonin që të sillnin në përfaqësim politik, një të djathtë apo të majtë më të pastër, nga ajo që pretendojnë se mbrojnë, partitë e mëdha.

Nga ndjekja me interes që i kam bërë gjithë diskursit publik të Mustafa Nanos, e di që ai nuk iu beson as profetëve dhe as profecive. Sigurisht, unë nuk dua t’i besoj profecisë së Nanos, jo se ajo mund të jetë e parealizueshme, por se përmbushja e saj, do t’i sillte më shumë dëm se dobi, realitetit politik shqiptar dhe do ta çonte shoqërinë tonë, në një përplasje të re me ngjyrim të theksuar politik. Prandaj e quaj mundësinë e realizimit të saj, si thellësisht amorale dhe të rrezikshme për Republikën dhe demokracinë tonë, akoma të pakonsoliduar. Nga ana tjetër, modestisht, nëse propozimi i bërë në këtë shkrim, merrej prej dikujt seriozisht dhe implementohej, do të sillte në mënyrë paqësore dhe të gjithëpranuar, një tranzicion të butë, nga qeverisjet me bazë pazaresh për prerje kokash dhe emërime pashallarësh, në një Republikë të re apo të rilindur, se e njëjta gjë është, pas një remonti kapital, që do t’i bënte asaj, grupi i teknicienëve të një qeverie teknike, me mbështetje të gjerë dhe me një mandat dhe qëllim strikt dhe të kufizuar.

Por që në ndryshim nga profecitë e profetëve, që Nano s’u beson, për përmbushjen apo jo të të cilave, do të na duhej të prisnim deri ditën e qametit, për parashikimin e gazetarit tim të preferuar, do të na duhet të presim veçse disa javë. Dhe nëse parashikimi i tij del i vërtetë, gjë që do të sjellë ditën e qametit, për të majtën dhe të djathtën si ideologji politike, të paktën, Mustafai do të jetë profeti i parë, të cilin do të filloj ta besoj në jetën time, sigurisht, mbas provës së përmbushjes së profecisë së tij.