Masakroi gruan se ishte krehur në parukeri. Ja rrëfimi i tmerrit!

Gjykata e Tiranës me kërkesë të Prokurorisë la në arrest me burg pa afat një 34­ vjeçar të akuzuar për ushtrim dhune në familje. Autori i krimit e ka dhunuar e kërcënuar të shoqen vetëm se ajo “ishte krehur” në parukeri, pasi kishte mbaruar punën dhe po shkonte në shtëpi. Ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë në Tiranë, ndërsa pas denoncimit të gruas policia ka vendosur në pranga shtetasin Olsi Fejzaj.

Dëshmia e gruas

“U ktheva nga puna dhe përpara se të shkoja në shtëpi, shkova në një parukeri dhe kreha flokët”, ka thënë gruaja. Ajo ka shtuar se pa vonuar shumë është nisur në drejtim të shtëpisë, ku jeton me të shoqin Olsi Fejzaj dhe djalin 5­ vjeçar. “Burri sapo më pa kur hyra në shtëpi, filloi të bërtiste ‘pse je krehur? Për kë je krehur?’ Më goditi dhe më pas më vendosi thikën në fyt, duke më kërcënuar se do më vriste, po qe se nuk i tregoja me kë e tradhtoja”, ka thënë më tej gruaja. Dëshmia e saj ka qenë prova kryesore që i ka shërbyer policisë për ta vënë në pranga të shoqin e saj. Kjo dëshmi u konsiderua edhe nga gjykata si një nga provat më të forta në dosjen e Prokurorisë për të lënë në burg bashkëshortin 34­ vjeçar. Ky i fundit nuk ka dhënë deklarime në Gjykatën e Tiranës, ndërsa avokatja e tij pretendoi se shtetasi Olsi Fejzaj kishte probleme shëndetësore.

Olsi Fejzaj tashmë i arrestuar jetonte me gruan dhe me djalin 5­ vjeçar. Ai ishte i papunë, ndërsa e shoqja punonte në një fabrikë këpucësh në kryeqytet. Të ardhurat e siguruara nga gruaja përdoreshin për të mbajtur familjen me tre anëtarë, ndërsa bashkëshorti nuk punonte. Pikërisht angazhimi i gruas në punë, qëndrimi i saj jashtë shtëpisë dhe në rastin e fundit edhe kujdesi personal, bëheshin shkak për akte xhelozie nga ana e 34­ vjeçarit.