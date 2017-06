Luan Rama: Nëse ka qenë pengmarrje marrëdhënia me LSI, pse na bëri oferta 6 muajt e fundit

Rama gjatë një takimi me simpatizantët e PS-së tha se koalicioni me LSI-në ka enë një histori pengmarrjeje, si dhe ka përsëritur refrenin e përhershëm që duhet të qeverisë me një timon, jo me LSI në prehër.

Për këto deklarata të tij ka reaguar nënkryetari I LSI-së, Luan Rama.

Ai i është përgjigjur kryeministrit të vendit Edi Rama duke mos e kursyer ironinë.

Luan Rama shprehet se kryeministrit i ka lezetuar “pengmarrja e LSI”, pasi ndryshe nuk ka si i shpjegon ofertat e bëra nga ai në 6 muajt e fundit.

Deputeti i LSI-së e ka vijuar ironinë me të parin e qeverisë përmes një shprehje të poetit rilindas Andon Zako Çajupi.