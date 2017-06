Luan Rama: Meta nuk dekreton asnjë qeveri që del nga zgjedhje të vjedhura

Nënkryetari i LSI-së, Luan Rama, në një konferencë për media nga selia qendrore e partisë së tij, i ka bërë thirrje qytetarëve të votojnë LSI-në.

Ai ka thënë se të gjithë personat e shkarkuar deri më tani, do të rikthehen në punë pas zgjedhjeve të 25 qershorit.

Luan Rama ka theksuar se Meta nuk od të dekretojë asnjë ministër dhe kryeministër që del nga zgjedhje të vjedhura.

“Zoti Meta është zgjedhur në mënyrë legjitime. Ai deklaroi nuk do të dekretoj asnjë kryeministër që del nga zgjedhje të vjedhura e të manipuluara.

Çfarë problemi ka zoti Ruçi me këtë përcaktim që është në mbrojtje të legjitimitetit.

Nëse ka ndonjë skenar për të nxjerrë kryeministër me zgjedhje të manipuluara ky është problem tjetër. Jam i bindur se nuk do të reagojë vetëm Meta por të gjithë qytetarët shqiptarë.

Precendentët para zgjedhore me këto grupet e gardistëve të kuq është shenjë alarmi, prandaj apeloj ti lënë lojrat e instrumentalizimit politik të strukturave të shtetit për tu hakmarrë politikisht.

Lojrat për të trembur, shantazhuar janë të turpshme dhe janë modeli më i shëmtuar i sjelljes së gestapos apo dhe qoftë sjellja e këtyre gardistëve të kuq.

Askush të mos trembet nëse Meta deklaron se nuk do të dekretojë askënd që del nga zgjedhje të vjedhura”.