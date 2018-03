Londër/ Sulmet terroriste nepërmjet fotove… dhe një bilanc i COBRA-s

Londrën natën e sontme e kanë goditur 3 sulme terroriste të cilat kanë lënë të vdekur së paku 7 persona deri më tani dhe dhjetra të tjerë të lënduar.

Kryeministrja e Britanisë, Theresa May, ka thënë se incidentet po trajtohen si sulme terroriste dhe se të dielen do të mbajë një mbledhje me Komitetin Emergjent të Qeverisë të njohur ndryshe si “COBRA”, transmeton “BBC”.

Policia ka konfirmuar ndërkohë se dy sulmet e para sulmet ishin akte terroriste, ndërsa i treti nuk po trajtohet si i tillë dhe ende po vazhdon evakuimi i qyterarëve dhe kontrollimi i secilit prej tyre veç e veç.

Ata gjithashtu kanë arrestuar një të dyshuar deri më tani, derisa kërkimet për të dyshuar tjerë ende po vazhdojnë.

Të tre sulmet e Londrës sonte ishin të planifikuara dhe ishin tre sulme të ndara, por ende askush nga organizatat e njohura terroriste nuk e ka marrë përgjegjsinë për sulmet.

Sulmi i parë, ‘Ura e Londrës’ një fugon merr përpara disa kalimtarë duke i shtypur.

Sulmi i dytë, ‘BoroughMarket’ të shtëna me armë.

Sulmi i tretë, ‘Vauxhall ‘ një person me thikë sulmon kalimtarët.

Sulmi i katërt, ‘Ura e Londrës’ dëgjohen disa shpërthime të një pasnjëshme pranë zyrave të ‘The Sun’. (Sipas raportimeve të fundit, janë bërë nga policia).

Deri më tani janë konfirmuar 7 viktima dhe dhjetëra të plagosur.