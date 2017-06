Lezhë: PD me 4 mandate, PS e LSI në luftë për mandatin e fundit

Qarku i Lezhës ofron edhe për këto zgjedhje një garë të fortë elektorale. PD e ka të sigurt mandatin e katërt, ndërsa PS lufton për mandatin e tretë. PS mund t’ia marrë LSI-së mandatin vetëm në rast se merr 30 vota më shumë se në 2013 ose nëse LSI pëson një rënie me vetëm 9 vota. Gara bëhet e fortë edhe për shkak të emrave që i mbështesin forcat në bazë

Lezha përbën një nga qarqet e vogla por që ofron një betejë të fortë elektorale.

Kjo si për vetë faktin se rezultati është lehtësisht i ndryshueshëm, por edhe një element tjetër, që nuk është pozitiv, përfshirja në zgjedhje e emrave të “fortë”.

Kujtojmë këtu që në zgjedhjet e shkuara parlamentare në këtë qark nuk munguan përplasjet deri me armë, ndërsa pati edhe një të vdekur.

Dhe duket se shenjat deri tani nuk janë të mira as në këto zgjedhje, pasi vetëm pak ditë më parë pati një përplasje fizike ku u përdorën dhe shkopinjtë e bejsbollit.

Ndërkohë nëse do t’i referoheshim rezultatit të zgjedhjeve të shkuara por duke marrë në konsideratë edhe faktin që partitë e majta kandidojnë më vete dhe opozita ka zgjedhur të kandidojnë nën siglën e PD-së, atëherë do të kishim një ndarje mandatesh njësoj si 4 vite më parë, ku 4 mandate do t’i merrte PD, 2 PS dhe 1 LSI.

Por ky raport është shumë i brishtë, pasi mandati i fundit mund ta humbasë LSI dhe ta marrë PS. Dhe kjo balancë mund të prishet për vetëm 9 vota.

Ballafaqimi në vota

Në zgjedhjet e shkuara parlamentare dalja e dy krahëve të politikës shqiptare në dy koalicione të mëdha zgjedhore prodhoi në Lezhë rezultatin më të ngushtë në vota se në çdo qark tjetër.

Në ato zgjedhje të djathtët mundën të marrin mandatin e katërt vetëm me 305 vota më shumë se sa të majtët.

Ky rezultat i ngushtë solli dhe disa përpjekje nga të majtët për të falsifikuar disa tabela rezultatesh, çka më pas u konstatua dhe verifikua nga KQZ.

Por fakti që të majtët në këto zgjedhje dalin të veçuar, pra pa një koalicion dhe si kundërshtarë, duket se favorizon ndjeshëm PD-në në këtë qark, e cila nuk vë në dyshim për asnjë moment mandatin e katërt.

PD do i duhet vetëm që të administrojë 39700 votat që ajo dhe aleatët e saj morën në zgjedhjet e shkuara dhe që në këto zgjedhje konkurrojnë si pjesë e saj.

Madje numri i votave që mori opozita në zgjedhjet e shkuara i krijon mundësinë që në rast se do të kishte një rritje me afro 5 mijë vota të synonte edhe mandatin e pestë.

Në këtë rast do të ishte LSI ajo që do humbiste mandatin e saj në këtë qark.

Ndërkohë që PD do ta humbiste mandatin e saj të katërt nëse do kishte një rënie po ashtu me 5 mijë vota të tjera.

Socialistët në zgjedhjet e shkuara morën 26433 vota si parti dhe në bazë të tyre arrijnë të marrin vetëm 2 mandate. Aq sa dhe në zgjedhjet e 2013.

Por ata kanë mundësi që në bazë të këtij rezultati me vetëm 100 vota më shumë të marrin mandatin e tretë.

Pra, PS është shumë pranë që të mund të marrë mandatin e tretë të vetin në këtë qark, çka do të ishte një rezultat shumë i mirë për të.

Ajo që do të dëmtohej do të ishte sërish LSI që do të humbiste mandatin e saj të vetëm në këtë qark. PS në këto zgjedhje ka disa faktorë plus por edhe minuse, të cilët mund të ndikojnë jo pak në rezultat. Natyrisht që edhe në këto zgjedhje megjithëse jo publikisht ajo ka mbështetjen e Arben Ndokës, i cili gëzon një influencë të madhe në zonën e Lezhës.

Gjithashtu, në këto zgjedhje PS nuk ka kundër asnjë nga emrat e tjerë që kanë influencë në zonën e Kurbinit, siç është Mhill Fufi.

Ai nuk është deklaruar se për kë bën fushatë në këto zgjedhje, por muajt e fundit në parlament ka dhënë shenja të afrimit me PS-në, ndërsa u përjashtua nga grupi i PD-së.

Por një realitet tjetër lokal që në këtë rast mund të ndikojë negativisht për PS-në është pozicioni i ish-deputetit të saj, Armando Prenga.

Ai ka zgjedhur që në këto zgjedhje të bëjë fushatë për LSI-në, ndërsa nuk kanë munguar as daljet publike të tij në fushatën e kësaj force.

Kjo pasi LSI në zgjedhjet e shkuara ka marrë vetëm 8820 vota, me to ajo arrin të marrë një mandat. Por ky mandat është shumë i diskutueshëm dhe kjo për shkak se LSI do e humbasë atë në rast se do ketë një rënie me vetëm 9 vota.

Pra, nëse dy forcat e tjera do të marrin të njëjtin numër votash si në zgjedhjet e shkuara dhe LSI do të ketë një rënie me vetëm 9 vota, atëherë ajo do ta humbiste mandatin që ka aktualisht dhe rezultati në këtë qark do të ndahej 4 PD dhe 3 PS.

Pikërisht për shkak të këtij rezultati, gara në këtë zonë zgjedhore është shfaqur në këto zgjedhje shumë e fortë, sidomos mes PS dhe LSI, të cilat luftojnë për mandatin e fundit.

Ballafaqimi i kandidatëve

Partia Socialiste bëri rokadë në qarkun e Lezhës për të larguar nga drejtimi i qarkut dhe i zgjedhjeve në të një zonjë për ta zëvendësuar me një zonjë tjetër.

Ndërsa 4 vite më parë lista dhe zgjedhjet e PS-së në Lezhë iu besuan Mimi Kodhelit, kësaj here gara në këtë zonë problematike i është besuar Lindita Nikolla.

Ajo shkon për të kandiduar për herë të parë në këtë zonë, ndërsa më parë gjithë aktivitetin e saj politik e ka zhvilluar në Tiranë, për dy mandate si kryetare njësie bashkiake dhe 1 mandat si deputete dhe ministre Arsimi.

I dyti në listën e PS-së është renditur Pjerin Ndreu.

Ai kandidon për një mandat të dytë, ndërsa më parë ka patur një karrierë të gjatë në radhët e policisë. Ndreu në 2013 u zgjodh deputet në Qarkun e Tiranës, ndërsa këtë vit kandidon në Lezhë duke iu besuar fushata në zonën e Mirditës.

Në vend të tretë në listën e PS-së për këtë zonë është vendosur 35-vjeçari, Gjetan Gjetani.

Ai ka qenë më parë punonjës i niveleve të mesme dhe të ulëta drejtuese në administratë, ndërsa ka punuar edhe si polic.

Gjetanit i është lënë barra të mbulojë një nga zonat më të vështira siç është ajo e Kurbinit.

Listën e PD-së në qarkun e Lezhës dhe gjithë fushatën në këtë zonë e kryeson deputeti Aldo Bumçi.

Ai rikandidon për një mandat të dytë në këtë zonë, pasi ka qenë zgjedhur deputet i Lezhës edhe në zgjedhjet e shkuara.

Bumçi konsiderohet si një nga figurat e reja në PD dhe ka mbajtur një sërë postesh ministrore në qeverinë e demokratëve.

Ai ka drejtuar edhe PD-në e Tiranës për disa vjet. E dyta në listën e demokratëve është vendosur Lindita Metaliaj, një emër i panjohur për publikun dhe që duket se përfaqëson komunitetin lokal dhe demokratët e Lezhës.

Ajo më parë ka punuar si përmbaruese private në Shkodër dhe Lezhë.

Në vend të tretë në listën e demokratëve në zonën zgjedhore të Lezhës është renditur Andon Frrokaj. Ai ka qenë më parë kryetar i Bashkisë së Mamurrasit.

Frrokaj në formularin e vetëdeklarimit të dekriminalizimit ka bërë të ditur se më parë ka patur emrin Anton Biba dhe më pas e ka ndërruar në Andon Frrokaj.

Me emrin e parë e ka pasur vendlindjen në Pejë dhe me emrin e dytë në Krujë.

Vendi i katërt në listën e PD-së në Lezhë është për shkrimtarin dhe publicistin e njohur, Preç Zogaj.

Ai rikthehet në garën për të qenë deputet, pasi më parë ka qenë disa herë deputet.

Ai ka zgjedhur 8 vite më parë që të kandidonte edhe si i pavarur në zonën e Lezhës, pasi PD e la atëherë jashtë listave.

LSI ka zgjedhur që në këto zgjedhje të përfaqësohet me një listë që kryesohet nga Viktor Tushaj.

Ai ka qenë kryetar i Bashkisë së Lezhës për dy mandate, ndërsa humbi në zgjedhjet e shkuara vendore edhe pse ishte kandidat i së majtës së bashkuar, rezultat për të cilin LSI fajësoi PS-në për mosbashkëpunim dhe angazhim sa duhej në zgjedhje.

Tushaj është anëtar i kryesisë së LSI-së dhe pak ditë më parë u bë protagonist i një videoje ku ai shfaqej duke i futur një zarf në xhep një simpatizanti të lënduar gjatë një përplasjeje në fushatë elektorale.

I dyti në listën e LSI-së për këtë qark të regjistruar në KQZ qëndron ende emri i deputetit Gjovalin Kadeli, i cili ndërroi jetë pak ditë më parë si pasojë e një sëmundjeje të rëndë.

Ndaj e dyta në listën e LSI-së ka kaluar 25-vjeçarja, Elda Hoti, e cila në CV-në e saj deklaron se ka mbaruar vetëm fakultetin juridik.

Për rrjedhojë, i treti në listës kalon Petrit Gjoni, i cili ka shijuar edhe më parë mandatin e deputetit si përfaqësues i Partisë Agrare dhe së fundmi, edhe i LSI-së. Gjoni ka mbajtur edhe pozicione të larta në administratën si përfaqësuesi i LSI-së në qeverisjen “Berisha”.

Ndërkohë që PDIU nuk ka bërë përjashtim as në këtë qark.

Ajo sërish e kryeson listën me Zef Doçin, i cili gjithashtu deklaron se vjen nga fusha e biznesit.

Edhe kandidati i dytë i PDIU-së në këtë zonë zgjedhore vjen nga sektori privat.

Gjithsesi, duhet theksuar se PDIU në bazë të rezultateve të 2013-s, por edhe të çdo zgjedhjeje tjetër nuk ka asnjë shans që të marrë mandat deputeti në këtë zonë.

Votat dhe mandatet sipas rezultatit të 2013-s

PD 39761 vota (53.00%): 4 mandate

PS 26433 vota (35.24%): 2 mandate

LSI 8820 vota (11.76%): 1 mandat