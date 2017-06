Kushëriri i Berishës, krushku i Dules dhe Tropoja që ndryshon

Foto 1 nga 8

Shqipëria është e vogël.

Sidomos në fushatë ajo bëhet akoma më e vogël.

Kështu kryeministri Edi Rama ka shkuar për drekë në shtëpinë e një minoritari në Dropull.

Ai në fakt është jo më pak se krushku i kreut të PBDNJ, Vangjel Dule, i pozicionuar në kampin e djathtë.

Llambi Varsami i shërbeu raki Ramës dhe i tha se Dulen e ka krushk.

Vetë Dule reagoi duke postuar një mesazh të shkurtër në rrjetet sociale.

“I shndërruar në kyefjalë të delirium-it Rama 24h e fundit, interesimit të medias dhe opinionit i përgjigjem se nuk merrem më me këtë njeri,” shkruan Dule.

Po nga Gjirokastra, Rama tha se ka një bashkëpunim të mirë me kushëririn e Sali Berishës, që është kryetar i Bashkisë së Bajram Currit.

“Vota ka rëndësi. Ne punojmë edhe me kryetarë bashkish demokrate. Unë do të iki në Tropojë, është demokrat 24 karat. Është kushëriri i Saliut. Është në rregull. Nuk është si kushëriri i vet. Do të shkoj atje, do të bashkëpunoj me të. Por unë nuk kam çfarë t’i bëj kryetares së Bashkisë së Shkodrës. Është komplet… është totalisht… si Luli”, tha Rama.

Dhe Rama ka pse shkon në Bajram Curri, ku Rilindja Urbane ka dhënë fryte.

Vetë kryebashkiaku Besnik Dushaj ka postuar disa foto nga ndryshimi i qytetit.