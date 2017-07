Kosova: Majko është votuesi im. Të bëhemi të gjithë bashkë, t’i kthejmë shpresën Shqipërisë

Nga Luiza Pinderi

Doktor Halim Kosova renditet i teti në listën e kandidatëve të PD për deputetë në Tiranë. Pas kandidimit për kryetar bashkie në 2015, Halimi rikthehet në një rol të ri, me qëllimin për të qenë zëri i qytetarëve në parlamentin e ardhshëm. Në këtë intervistë për Dritare.net, doktor Halimi tregon për kandidimin e tij në Njësinë 5, përballjen me Pandeli Majkon, punën e Veliajt si krybashkiak, për rolin e Bashës brenda PD, marrëdhënien me kryeministrin Rama, si dhe shpresën e tij, që në këto zgjedhje të sjellë ndryshimin.

Dritare.net- Z. Kosova, ju riktheheni fuqishëm në politikë. Ishte surprizë vendosja në listën e PD për deputet, apo brenda vetes e kishit kërkuar diçka të tillë?

Kam parimin, se çdokush që dëshiron të kontribuojë për mirë, mund ta realizojë atë nga çdo pozicion. Padyshim që sa më i rëndësishëm ky pozicion, aq me i madh është edhe përfitimi për njerëzit e thjeshtë. Që nga viti 2013 nuk jam shkëputur nga PD, përkundrazi jam munduar me të gjitha mundësitë e mia që kjo parti të ketë edhe mënyrën e vet transparente në përzgjedhjen e individëve të spikatur, të cilët do të garojnë, apo drejtojnë nesër nën siglën e PD-së.

Kurre nuk kam kërkuar poste në jetën time, por kur jam emëruar rezultatet kanë qenë shumë të dukshme. Nuk mendoj se ndokush në PD ka bërë kërkesë për kandidim, por dhe surprizë nuk mund ta quaj emrin tim në listën fituese.





Dritare.net- Përballeni në Njësinë 5 me një politikan me përvojë të gjatë në politikë, si Pandeli Majko. Është disavantazh për ju apo e konsideroni një figurë të konsumuar?

Më mirë se përballje me zotin Majko, do të thosha përballje me problemet e përditshme që banorët në Njësinë 5 kanë në jetën e tyre dhe që kërkojnë zgjidhje. Në këtë pjesë të Tiranës gjendet si pjesa e bllokut, me kulmin e luksit të kryeqytetit, ashtu dhe periferia e saj mbi Selitë, ku varfëria është ulur këmbëkryq në çdo familje.

Me zotin Majko kam miqësi të hershme dhe respekt për aq sa ka dhënë në PS. Madje nuk e teproj po të them që z.Majko është një votues i imi edhe në zgjedhje të mëparshme në Tiranë.