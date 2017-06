Kjo është ajo çfarë meshkujt urrejnë në shtrat

Me siguri do e dish edhe ti, që ka shumë gjëra që nuk i pëlqejnë një mashkulli, edhe gjatë momentit kur mund të jesh e zhveshur përballë tij, e gatshme për t’iu dorëzuar me shpirt e trup.

Tashmë shumica e meshkujve kanë më shumë kërkesa dhe për fat të keq mërziten më shpejt me disa prej veprimeve tuaja.

Në një sondazh të bërë, me pyetje kryesore se cili është zakoni më i keq i gjinisë femërore, rezultatet ishin më shumë se interesante dhe të papritura.

Me siguri që të shkon mendja tek mungesa e iniciativës dhe orgazma e shtirur, por jo. Vendin e parë e zuri një zakon që nuk ta merte mendja kurrë.

Mesa duket meshkujt nuk mund të tolerojë me asgjë… shënoje, kafshimet, sidomos ato në vende mjaft të ndjeshme. Sipas atyre që thanë, ato zakonisht janë të dhimbshme, dhe të afta t’i mërzitin gjatë aktit seksual dhe sigurisht që një gjë e tillë i bën të heqin dorë, ose t’ia u kthejnë borxhin, kështu që në këtë rast do e keni ju problemin.

Kështu që duke bërë një përmbledhje le të themi se kur të “kruhen dhëmbët” është mirë të qëndrosh larg veshëve, gishtërinjve, qafës etj, sepse është e sigurt që nuk do i pëlqejë.

Sigurisht që ka dhe përjashtime.