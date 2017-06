Këto janë 5 bjondet më të bukura në botë

Bjondet janë seksi, sharmante dhe shumë joshëse për meshkujt.

Të qënit e bukur është një privilegj, dhe në ditët e sotme me pak bisturi dhe me shumë par mund të arrish një standart të pëlqyer bukurie.

Por në këtë artikull nuk po flasim për femra që janë të bukura falë ndërhyrjeve apo të cilat i favorizon mosha.

Ky artikull ka të bëjë me bjondet ikona të bukurisë që i kanë rezistuar kohës dhe tundimit për ndërhyrje.

Michelle Pfeipffer

Ajo u bë e njohur me rolin e Elvirës në filmin “Scarface”. Të gjithë në atë kohë çmendeshin pas saj. Edhe sot e kësaj dite ajo vazhdon të jetë po aq e bukur. Një bjonde e cila nuk do harrohet kurrë

Charlize Theron

Vitet për bjonden më të ëmbël të Hollywood-it nuk rëndojnë. Bukuria e saj është e veçantë, aq e ëmbël sa nuk mund të mos e komplimentosh. Charlize ka provuar të jetë edhe brune, por nuk do e kishte kurrësesi suksesin që ka me flokët e arta. Së fundmi ajo kishte një rol të rëndësishëm në filmin ikonik “Fast and Furios, dhe mund të themi me bindje të plotë që dukej po aq e bukur sa 10 vite më parë.

Uma Thruman

Tarantina padyshim e ka aktoren e tij të preferuar, dhe filmat më të vlerësuar të tij, mbajnë padyshim imazhin e Uma Thruman. Ajo është një bjonde klasike, shtatëlartë dhe me një bukuri plotësisht natyrale.

Jennifer Aniston

Ajo nuk di të plaket, dhe këtë e ka vërtetuar më së miri. Në vitet 90, Jennifer Aniston ishte e preferuara e të gjithë meshkujve. Ajo spikati në serialin e famshëm “Friends” dhe askush nuk mund të thotë që jo nuk është një prej bjondeve më të bukura.

Scarlett Johansson

Ajo është kaq e bukur sa është e vështirë të mos e vësh re. Edhe pse mund të futet te aktoret e reja, Johansson padyshim që ka arritur të bëjë diferencën. Buzë mishtore, një sharm të paparë dhe gjithmonë bjonde. Si mund të mos jetë një prej bjondeve më të bukura që na kanë zë sytë?/Opinion.al