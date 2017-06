Kacafytja PS-LSI, kurbani, diversantët dhe ca karikatura që të shkrijnë

Foto 1 nga 5

Përplasjet e kësaj fushate duket se do jenë mes aleatëve PS dhe LSI.

Presidenti i zgjedhur, Ilir Meta ka nisur fushatën në mënyrë të ethshme, ndërsa portali Lapsi.al shkruan se ai është kurbani i marrëveshjes mes PS dhe PD.

Ndërkohë pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, se PS do të marrë 71 mandate, ka reaguar ministri i LSI, Lefter Koka.

Me një postim në faqen e tij në FB, ai shkruan se llogaria që po bën kryeministri është gabim dhe qesharake.

“Qesharake te gjesh sigurine e 71 mandateve tek diversantet e futur ne listen e PD, e te thuash me ata do bej Shqiperine qe duam. Llogari gabim, diversante 10 dhe mandate PS vetem 50. LSI edhe kete radhe, si ne 2009, do i lere ne tentative puci,” shkruan Koka.

Ndërkohë në këto momente tensioni, ai që po thyen rrjetet sociale me punimet e tij është mjeshtri Bujar Kapexhiu.

