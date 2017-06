Iku nga PD dhe u bashkua me Ramën, Basha i përgjigjet Lefter Maliqit

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka komentuar vendimin e kandidatit për deputet në qarkun e Beratit, Lefter Maliqi, i cili gjatë ditës së djeshme dha dorëheqjen duke u bashkuar me Ramën, pasi nuk ishte i kënaqur me renditjen që kishte në listën e kandidatëve të PD-së. Pas këtij vendimi ai tha se do punojë për fitoren e PS.

I ftuar në emisionin ‘Top Story’ Lulzim Basha tha se vendimi i duhur do të ishte që Lefter Maliqi të mos ishte përfshirë fare në listë.

“Vendimi i duhur është që të mos kishte qenë numri 3 i listës, dhe vendim më i drejtë do të kishte qenë që të mos ishte fare në liste” tha Basha.