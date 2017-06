Gëzimi i Berishës dhe sulmi i Bashës për LSI: Do ikin 300 drejtorë

Kryetari i PD­, Lulzim Basha në një takim në Mallakastër, bëri një paralajmërim për LSI.

Ai tha se edhe 300 drejtorë të tjerë do të ikin, nëse ata shantazhojnë apo mashtrojnë qytetarët për votën e 25 qershorit.

“Ankohen se kanë ikur 20­30 drejtorë. Do ikin edhe 300 të tjerë nëse shantazhojnë qytetarët. Koha e mashtruesve po merr fund. Po vjen koha e njerëzve punëtorë të Mallakastrës dhe gjithë Shqipërisë. Republika e vjetër kapitulloi duke nënshkruar reformën kushtetuese dhe zgjedhore”.

Sipas Bashës “betejën në 25 qershor do ta fitojnë qytetarët. Kjo është beteja. Gjithçka tjetër është shfaqje, janë mashtrime. Beteja është: ose do të mposhtim republikën e vjetër të politikanëve të korruptuar që kanë 27 vjet që kanë përvetësuar pemën e demokracisë për veten e tyre, ose tjetër nuk ka. Koha ka ardhur. Shqiptarët janë bashkuar dhe unë jam i vendosur tu udhëheq drejt horizontit të demokracisë së qytetarëve, jo thjesht për një grusht qytetarësh”.

Ndërkohë ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar deklaratën e bërë nga Edi Rama se do të dorëhiqej si kryetar i PS-së nëse kjo parti nuk dilte forcë e parë në zgjedhjet e 25 qershorit.

Sipas Berishës, ky është ndryshim i Ramës nga qëndrimi i mbajtur më parë se do të dorëhiqej nëse PS nuk fitonte zgjedhjet.

“Edi Rama pregatitet per kapitullimin final.

Rama me pare ishte zotuar se:

– po te humbiste zgjedhjet do te jepte doreheqjen

– Rama parmbreme tek Balla hoqi dore nga zotimi i meparshem dhe deklaroi se

– po te dale PS parti e dyte, do te jape doreheqjen.

Me kete, Rama pranoi haptas se nuk sheh fitore ne horizont!

Javen e ardheshme ndiqeni pasi Rama do te deklaroje se vetem po te dale parti e trete do te jape doreheqjen. Prandaj o siçiliste, pregatituni per nje greve te re urie vjeshten qe vjen!” shkruan Berisha.