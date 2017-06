Fillojnë përgatitjet për Izraelin. Hysaj: Luksemburgu na ‘vrau’ shumë

Ditën e diel Kombëtarja shqiptare do të luajë ndaj Izraelit për Eliminatoret e Botërorit 2018, një sfidë kjo që konsiderohet si një finale për ne.

Kuqezinjtë janë në momentin më të vështirë duke qenë se vijnë në ketë ndeshje pas 5 humbjeve radhazi. Megjithatë kjo nuk i pengon ata që të shprehin besimin për një rezultat pozitiv ndaj Izraelit.

Elseid Hysaj foli edhe për zërat e merkatos që po qarkullojnë në lidhje me të ardhmen e trajnerit De Biasi duke mohuar largimin e tij nga bankina.

“Trajneri do të na kishte thënë nëse kishte vendosur të largohej. Në këtë moment nuk e ka bërë një gjë të tillë, kështu që besoj se ai do të qëndrojë me ne”,- shprehet Hysaj.

Optimist është shprehur për ndeshjen e ardhshme edhe futbollisti tjetër kuqezi Burim Kukeli.

“Nuk e prisnim humbjen me Luksemburgun. kemi dhënë gjithnjë maksimumin. Ndeshja me Izraelin është i vetmi shans për të synuar vendin e tretë. Shpresoj që të gjithë të jenë gati dhe të japin maksimumin për të fituar”,- thotë Burim Kukeli./TCh/