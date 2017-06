“Ekonomi e fortë” pa ekonomistë?!

Nga Ervis Iljazaj

Max Weber, në një pasazh të librit të tij “Kapitalizmi modern dhe socializmi” shkruan: “Kur nuk flitet për ekonominë, atëherë ekonomia po shkon keq. Në këtë moment të fushatës zgjedhore ku jemi futur ndoshta është nga të paktat momente kur palët politike flasin dhe marrin seriozisht problemet ekonomike që shqetësojnë hallet e përditshme të qytetarëve. Duke ndjekur logjikën e Weber mund të jetë kjo shenjë që ekonomia po shkon mirë? Këtë mund ta vlerësojnë ekspertët e fushës apo institucionet përkatëse që merren me matjen e saj, por ajo që duhet theksuar është se në momentin kur iu kërkohet vota shqiptarëve në mënyrë të pashmangshme, përtej çdo debati tjetër, theksi vendoset te mirëqenia e votuesve.

Partitë politike e kanë kuptuar këtë dhe të gjitha forcat kryesore bazohen te premtimet për përmirësimin e ekonomisë. Dhe shumë mirë që ndodh kështu. Por problemi qëndron se kush flet për ekonominë?!

Për shembull, slogani kryesor i Partisë Demokratike është “Ekonomi e fortë, e nesërme e sigurt”. Gjithashtu, edhe forca të tjera kanë pak a shumë të njëjtin mesazh. E megjithatë njerëzit që duhen dhe munden të flasin për ekonominë mungojnë ose në rastin më të mirë janë persona pak të shquar në këtë fushë.

Në të gjithë debatin që shkaktoi lista e deputetëve të Partisë Demokratike, u la jashtë vëmendjes një detaj i cili mund të konsiderohet problematika apo mungesa më e madhe në këto lista. Bëhet fjalë për mungesën e theksuar të ekonomistëve që mungojnë aty. Kjo ndoshta do të duhej të ishte kritika më e vlefshme që mund t’iu bëhej këtyre listave, përtej çdo lloj kritike tjetër që vinte si pasojë e problematikave të brendshme partiake.

Lulzim Basha, edhe pse me anë të listave zgjidhi çështjen kryesore të Partisë Demokratike, atë të shkëputjes së saj nga një pjesë e historisë, e cila ka rezultuar humbëse në dy zgjedhjet e fundit, duhet të tregohej më i kujdesshëm në këtë aspekt. Meqenëse edhe slogani i tij bazohet tek “Ekonomia e fortë”, Basha duhet ta kishte dhënë këtë mesazh nëpërmjet ekonomistëve të njohur që duhet të ishin në ato lista. Ndoshta mund të ketë ndonjë ekonomist, por nuk gjendet asnjë nga emrat e rëndësishëm në këtë fushë që të përfaqësojë mesazhin që kjo parti kërkon t’i japë elektoratit. Kjo është një mospërputhje midis mesazhit dhe alternativës politike dhe personave që e përfaqësojnë atë. Partia Demokratike gjatë fushatës zgjedhore do ta ketë të vështirë t’iu paraqesë programin e saj elektoral shqiptarëve dhe t’iu shpjegojë se si vendin do ta kthejë në një ekonomi të fortë.

Mund të thuhet se në ekipin e Bashës ka ekonomistë të njohur dhe që janë pjesë e grupit që kanë hartuar platformën e programit elektoral, por politika funksion nëpërmjet simbolikave dhe mesazheve. Dhe mesazhi që ai duhet të kishte dhënë ishte pikërisht kandidimi i disa emrave të njohur në fushën e ekonomisë të cilët mungojnë. Këtu nuk bëhet fjalë për personat që janë jashtë liste të cilët me të drejtë Basha nuk i kandidoi për të reformuar partinë si e vetmja shpresë që kishte për të patur një rezultat pozitiv, por emrat e rinj që gjatë opozitës së tij kanë artikuluar në emër të Partisë Demokratike problemet ekonomike.

Ka një gjë që nuk shkon në sloganet e Partisë Demokratike. Si “Republika e re”, po ashtu dhe “Ekonomia e fortë”, janë dy slogane që kanë brenda mesazhe të rëndësishme, por që në të vërtetë janë si dy parulla që nuk kanë personat e duhur për t’i mbajtur në duar.