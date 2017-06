E vini re? Çfarë ka kjo foto?

Foto 1 nga 2

Duke pozuar për një foto të shpejtë, këto katër vajza duken si turiste që shijojnë pushimet e tyre, po jo gjithçka është ashtu siç duket.

“Më mori gjithë kohën për të gjetur se çfarë nuk shkon këtu…”, ka shkruar personi që ka postuar foto, duke e lënë internetin të fantazojë.

Teksa fokusi kryesor ishin katër vajzat, ajo që kishte në sfond sfumohej. Por nëse do e shihni me kujdes, do të shihni se çdo burrë pas vajzave ka të njëjtën kokë.

Në të vërtetë dikush ka perdorur Photoshop duke vendosur kokën e një personi tek të gjithë të tjerët. Interneti çmendet për lojëra të tilla.