E jona ‘Republikë e Re’!

Nga Gentian Kaprata

Në protestën e 13 majit shkova me kënaqësi. Njerëz të rëndësishëm të PD-së më kishin njoftuar se z. Basha do shpaloste tezat e tij për ‘Republikën e Re’, dhe unë si i apasionuar pas kësaj teme, nuk kisha se si t’ia mohoja vetes këtë kënaqësi. Fatkeqësisht, ajo që dëgjova: Republika re do t’i kthejë klasës së mesme me taksën 9%, dinjitetin … nga mosha 5 deri 18 vjeç do të ketë ushqim falas në shkolla … pensionin 250 mijë lekë në muaj … stazhet e punës për studentët prej 200 mijë lekësh në muaj … do injektoj 1 miliard euro në ekonomi… do të paguaj faturat e energjisë deri në 300 kilovat dhe faturat e ujit për konsum familjar … subvencione 100 milionë euro për bujqësinë …pronat do të kompensohen me çmimin evropian, ishte zhgënjyese! Një kaskadë premtimesh populiste, që në rastin më të mirë mund të sigurojnë një rotacion politik, por nuk mund të prodhojnë një ‘Republikë të Re’! Ajo duhet të ndërtohet ‘nga qytetarët dhe për qytetarët’, prandaj nisur nga ky shkrim modest opinioni le ta modelojmë vetë dhe për veten tonë!

‘Republika e Re’ duhet të rikonceptojë marrëdhënien qytetar-qeverisje!

Shoqëria shqiptare pas 27 vjet ecejakesh me shumë kthesa, në atë që e quajmë tranzicion, ka nevojë për një qasje tjetër ndaj organizimit të saj politik e institucional. Për një qasje shumë më të thjeshtë, më të qartë dhe më racionale në marrëdhënien individ – shoqëri – shtet. Sot midis qytetarëve dhe qeverisjeve ka një hendek shumë të gjerë e të thellë, që duhet mbushur me shpejtësi dhe pa keqkuptime të reja. Kjo, së pari, nënkupton një përcaktim të ri se çfarë shoqëria i ngarkon qeverisjeve, si fushë të veprimtarisë së tyre. Kështu ndodh në demokraci, ku janë qytetarët që ndërtojnë qeverisje dhe jo qeverisjet që edukojnë ata. Sepse, duket se qeverisjet tona nuk i njohin kufizimet tyre. Mjafton të fitojnë zgjedhjet dhe vetëngarkohen me pushtete e funksione gjithfarësoj, ndërsa nuk kryejnë as ato më baziket. Më tej, këto funksione qeverisëse ndahen propocionalisht midis dy a tri niveleve qeverisëse (kombëtare dhe vendore), në mënyrë të tillë që ushtrimi i tyre të mos prodhojë keqqeverisje për qytetarët apo konflikt juridiksioni.

‘Republika e Re’ duhet të rikonceptojë marrëdhënien qytetar-politikë!

Në këtë tranzicionin tonë të gjatë, duket se kemi toleruar edhe një keqkuptim të madh: atë të unifikimit të politikës me partinë. Si rrjedhim logjik, çdo gjë politike duhet të vijë nga partitë duke përjashtuar intelektualët dhe platformat e tyre nga kontributi në politikë! Për më tepër, vetë partitë nuk garojnë mbështetur në qasje programore konkurruese, dhe kjo e bën të panevojshëm përthithjen e këtyre platformave në diskursin e tyre politik dhe mbartësve të këtyre platformave në strukturat partiake. Janë këto dy arsye që drejtojnë në formësimin e partive si bashkësi njerëzish besnik ndaj kryetarit, i cili mban edhe monopolin e promovimeve e karrierave politike. Është kjo mishelë që prodhon çdo 8 vjet ciklin vetëpërsëritës: zhgënjim nga realiteti qeverisës; rotacion me votë kundër tij; dhe keqqeverisje deri në zhgënjimin e radhës. Prandaj, ajo që na duhet është braktisja e modelit të përfaqësimit politik nëpërmjet premtimeve dhe përqafimi i modelit të përfaqësimin nëpërmjet projekteve të dakordësuara midis politikanit dhe qytetarit.

‘Republika e Re’ duhet të rikonceptojë marrëdhënien qytetar-pronë!

Ajo që duhet të kuptojmë, pas 27 vjetësh demokraci pa qytetarë dhe treg pa konkurrencë, është se kapitalizmi nuk ndërtohet dot nga kuptime dhe praktika bolshevike. Sot të drejtat dhe detyrat si shtetas i ushtrojmë në një sistem mostër të krijuar nga bashkimi i komunizmit me kapitalizmin. Themelet e këtij skeleti të frikshëm duhet ta kërkojmë te tri ligjet bazike të pronës së paluajtshme: ligji 7501/’92 për tokën bujqësore; ligjin 7652/’92 për privatizimin e stokut të banesave; ligji 9482/’06 për legalizimet! Gjithçka tjetër rrjedh për konsekuencë prej tyre dhe në këtë kuptim, këtu duhet ta startojmë rimodelimin e kapitalizmit tonë. Rishikimi i plotë dhe i thellë i tyre nga një qasje morale, sot është shumë më i vështirë dhe më i dhimbshëm se në vitet kur u miratuan, por na siguron që kapitalizmi dhe demokracia jonë të hyjnë në shina perëndimore dhe kushtetuese. Kjo është zgjidhja e vetme, edhe për të kthyer te shoqëria respektin për pronën e kapitalizmin, dhe për ta shpëtuar atë dhe ekonominë kombëtare nga një borxh miliarda dollarësh!

‘Republika e Re’ duhet të rikonceptojë marrëdhënien qytetar-ekonomi!

Në tranzicionin 27-vjeçar, faturën negative të bilancit tregtar na i kanë mbuluar pjesërisht vëllai i madh BE, pjesërisht borxhi që kemi marrë kudo ku na kanë dhënë dhe veçanërisht remitancat! Sot, të tria këto burime kanë shteruar, dhe ajo që duhet të bëjmë është të ndërtojmë një model ekonomik. E vetmja mundësi prosperiteti që kemi është të bëjmë bashkë tri kolonat e zhvillimit: burimet natyrore e territoriale; burimet njerëzore; dhe burimet financiare, dhe të prodhojmë! Të mos dëgjojmë broçkullat e partive, që çuditërisht ofrojnë të njëjtin model, atë të uljes së taksave si mënyra e vetme e rritjes së punësimit dhe ekonomisë. Ulja e taksave jo domosdoshmërisht përkthehet në investime të huaja. Këtë mund ta vërtetojmë që sot. Pse nuk ri-investohen këto kapitale që akumulohen nga biznesi ekzistues por të gjitha largohen jashtë shtetit apo përdoren për blerje luksi?! Përgjigjja ime modeste është: Shqipërisë i mungon dhe i nevojitet një model i ri ekonomik që t’i përthithë në formë investimi këto kapitale dhe të tjera potenciale nga jashtë.