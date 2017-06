Deputeti i PD kritika Nikollës: Pasi hoqe Franin nga puna, tani i përdor djalin për fushatë

Përmes një statusi në ‘Facebook’, deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boci ka reaguar ndaj ministres Lindita Nikolla, e cila publikoi më herët po në ‘Facebook’ disa foto me një qytetar nga Mirdita i cili kishte qenë me herët në çadrën e PD-së, ndërsa djali i tij tashmë i është bashkuar PS.

“Në Reps prap… Çadra u mbyll, Frani shkoi në punë falë portalit, djali i tij i bashkohet PS”- shkruante Nikolla.





Deputeti Luciano Boci shkruan se tashmë Nikolla po përdor Franin për fushatë të cilin e kishte hequr nga puna. Sipas tij, Nikolla po përdor edhe djalin e tij për fushatë.



STATUSI I LUCIANO BOCIT:

PORTALI I LINDITËS DHE FRANI

Eh moj Linditë!!!!

Të ka çorientuar fare mungesa e kolltukut të Ministres dhe fushata.

Po përdor dhe Franin tani, kushëririn tënd, për të cilin të kam kujtuar që e ke hequr padrejtësisht dhe që është njeriu yt (kështu thoshte se paku vetë Frani).

Nuk u mjaftove me kalvarin e Franit, por po përdor dhe të birin tani!

Po ç’portal fitoi Frani?!!

Në fund të vitit shkollor dhe në prag të pensionit?!!

Po Frani është mësues shumë i vjetër.

Pse tallesh kaq hapur xhanëm me njerëzit?!!!

Po të postoj email-et që kam komunikuar me të dhe të vërtetat e hidhura që ti fsheh prapa një foto me të birin!

Lexoji me vëmendje!!!!!

Sa keq për fushatën tënde të mjerë?!