Del një tjetër kandidat për kreun e PD, reagon edhe Malltezi

Pas deputetit Eduart Selami, një tjetër demokrat ka shpallur kandidaturën e tij për të qenë në krye të Partisë Demokratike.

Bëhet fjalë për Astrit Sinanajn, anëtar i PD në qytetin e Fierit. Përmes një statusi në rrjetet sociale Sinanaj shkruan se shpall kandidaturën e tij për vendin e kryetarit për lindjen e Partisë Demokratike.

“Përshëndetje! Unë anëtari i PD, u vë në dijeni, se nga sot shpall kanditaturën time, për vendin e kryetarit. Shpresoj të jem i duhuri e të realizoj arritjen e qëllimit të lindjes se kësaj force politike. Nëse më besohet shërbimi i kryetarit nga anëtarsia, zotohem, se do të propozoj të vendosim së bashku, si parim bazë: partia jonë, jo vetëm të mos kërkoj të mari pushtet nga populli por t’ia kthej atij edhe kur me mashtrime i rrëmbehet nga të tjerë. Për mua Demokracia është produkt i marrëdhënieve reciproke. Ajo ka dhe do te këtë si bazë lirinë dhe pushtetin e popullit si pronë të tij dhe jo përvetësimin e tyre. Së bashku do të krijojmë demokracinë e kerkuar. Shpresoj e shumë shpresoj që të mirëkuptohem e të bashkëpunojmë për arritje ëndërrimtare”, shkruan Sinanaj.

Ndërkohë ka reaguar edhe Jamarbër Malltezi, një zyrtar i PD, i komentuar gjerësisht për shkak se është edhe dhëndri i Sali Berishës.

Ai ka nënshkruar letrën ku kërkohet dorëheqja e Bashës.

“PD eshte krijuar nga studentet dhe intelektualet si parti e njerezve te LIRE nen moton “Liri – Demokraci!”. Nuk u krijua per pushtet. A kemi mundesi qe gjithkush te thote lirshem dhe me respekt per njeri-tjetrin mendimet dhe qendrimet e tij? Dhe mire eshte qe mendimet tona t’i ndajme ne forumet e PD dhe jo neper media apo kafene. Kemi njerez me bagazh te madh intelektual dhe me eksperience te madhe ne zgjedhje. Duhet degjuar zeri i anetareve dhe te forumeve pasi ky rezultat ishte i pamerituar, i vjedhur padyshim, por kishte gabime te renda te PD dhe keto duhet t’i themi per te miren e PD dhe te Shqiperise,” shkruan Malltezi.