Dallimi mes seksit në jetë dhe atij në filmat porno

Nuk do mbaroj kurrë së përsërituri se sa e rëndësishme është që të dallojmë dhe kuptojmë, si fillim, fantazinë nga realiteti. Si për shembull të kuptojmë që komeditë romantike janë zbavitëse, për t’u kënaqur, njësoj si filmat porno. Pra, ndërkohë që është shumë normale dhe e shëndetshme të kënaqesh duke parë filma porno është dhe e domosdoshme që të shihen me pak doza realiteti (si Sex and the City). Nuk mund të lejojmë që perfomanca e disa aktorëve, që paguhen shumë mirë për më tepër, të shtrembërojë pritshmëritë e realitetit tonë!

Nëse do të mësosh më shumë rreth edukimit seksual je në vendin e duhur. Tabu i përgjigjet pyetjeve që janë shumë tabu për mamin dhe babin apo për një të afërm. Të marrësh në kontroll vetën dhe jetën tënde seksuale është një lloj fuqizimi. Këtë herë këshillat janë më praktike. Dy adresa në web ku të shohim filma porno që minimizojnë boshllëkun midis seksit në filma porno dhe seksit në jetën reale.

1. Lust Cinema

Lust Cinema është një teatër dhe kinema virtuale që mbledh filmat më të mirë për adult dhe produkte të tjera moderne dhe inovative.

2. MakeLoveNotPorn

Bejdashurimosbejporno është një platformë e krijuar nga përdoruesit të cilët hedhin në rrjet video të cilat nxisin seksin e jetës reale.

Mos harro, ka shumë arsye se pse duhet të jesh krenar se sheh porno.

Filmat porno janë të shëndetshmë. Ok, padyshim që nuk janë zëvëndësues të seksit por të ndihmojnë gjatë masturbimit dhe kjo është një plus. Masturbimi nga ana tjetër është padyshim fantastik për shëndetin psiko fizik dhe siç kam thënë në postin paraprak ul stresin dhe përmirëson gjumin. Masturbimi përmirëson aftësitë e tua seksuale.

Ndonjëherë janë më mirë se sa vetë akti. Hmm, ndonjëherë ama. Na ndodh të gjithëve të kemi një nga ato netët që nuk do të çohesh nga divani/krevati, për t’u larguar nga tv/laptopi dhe për t’u veshur, për t’u përballur me njerëz. Ndërkohë duke parë filma porno mund të kemi një orgazëm pa u përballur me problematikën e lartpërmendur. Gjithashtu në këtë rast fokusohesh te vetja pa u merakosur që të gjesh një tjetër individ.

Përmirëson marrëdhëniet. Seksi më i mirë ndodh kur partnërët kanë vibe ose energjinë e njejtë. Duke parë filma porno bashkë, krijohet atmosfera e duhur për të kuptuar se çfarë pëlqen apo nuk pëlqen tjetri. Shikimi i filmave porno në çift hap horizonte të reja dhe rrugë të pashkelura më parë.

Me pak fjalë, pa njohur veten nuk mund të presim që partneri të dijë se çfarë duam. Për t’ja thënë duhet ta dimë. Kështu që eksploroni seksualitetin tuaj dhe njihuni me trupat tuaj njerëz.

Nga Zhaklin Lekatari / Living