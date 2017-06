Ç’po luhet në LSI? Kryemadhi e nis me mesazh për ujin e dritat

Kandidatja për kreun e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e nisi ditën me një mesazh.

“Mirëmengjes miq! Moti ndryshe nga politika që po ftohet duket se do i nxehë dy ditët në vazhdim. Ndaj kujdes në orët e nxehta të vapës, edhe pse uji dhe dritat mungojë në shumë zona. Ne politikanët i harrojmë ndonjëherë problemet tuaja të përditshme, por ka një zë të fortë që tund dhe shkund apatinë e atyre që kanë marrë përsipër të kujdesen dhe zgjidhin hallet tuaja. Ajo është opozita shqiptare, opozita jonë, e fortë dhe plot me energji për të kuptuar dhe ngritur zërin në maksimum për çdo shqetësim tuajin. Ne jemi me ju, LSI do të jetë pranë problemeve tuaja në çdo ditë apo natë, pavarësisht kushteve të motit apo intrigave të pushtetit,” shkruan ajo në FB.

Ndërkohë shumë media të vendit, por edhe disa të huaja, raportojnë se Zonja e Parë e Shqipërisë do jetë drejtuesja e partisë së tretë më të madhe në vend.

Lapsi.al ngre pikëpyetje nëse ky hap do e dëmtojë LSI-në.

“Pro promovimit të “Monës” siç i thërrasin militantët, mund të kënë luajtur edhe shkaqe të tjera. Ajo e ngriti nga zero LSI-në në Elbasan. Ajo arriti t’i sigurojë aty dy mandate, ndërkohë që nga Vasili në Fier priteshin dyfishi i kësaj shifre që ai nuk e arriti dot.

Ajo i përshtatet edhe më mirë strategjisë aktuale të LSI-së, për ta arkivuar politikën “me qetësi dhe dashuri” dhe për t’u hedhur në një sulm frontal. Në këtë kuptim është e vërtetë që Kryemadhi është më e çartur, më energjike dhe më pranë të rinjve, sesa Vasili që ruan një profil më të matur.

Por të gjitha këto argumenta mund t’i kthehen në boomerang padronit të vërtetë të LSI-së, Ilir Metës. Sepse mbi të gjithnjë ka rënduar akuza se ai ka ngritur një biznes familjar me veshje politike. Se ai ka ushtarë dhe jo bashkëpunëtorë që i përdor vetëm për qëllimet e tij të momentit,” shkruan portali.