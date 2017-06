Bushati e Lubonja pro LIBRA-s, Basha: Ishin të Blushit…

Dy nga analistët më të njohur në vend kanë shprehur mbështetjen e tyre për partinë e re LIBRA të Ben Blushit.

“E vetmja shpresë për të dalë nga kjo tragjikomedi është që ata 56% shqiptarët që, sipas Gallupit, kërkojnë të lënë Shqipërinë, – kuptohet si rezultat i keqqeverisjes dhe zhgënjimit nga të tria partitë kryesore, – t’i japin një goditje të triave, duke votuar ndonjë parti të re si LIBRA e Ben Blushit, që i është kundërvënë të triave dhe që duket se kërkon të mbesë kundër tyre në opozitë edhe pas zgjedhjeve. Të paktën sa për të ruajtur shpresën gjallë,” shkruan në gazetën Panorama analisti Fatos Lubonja.

Kurse analisti Andi Bushati shkruan në Lapsi.al se do të votojë për partinë e Blushit.

Ai fillimisht analizon rrengun që iu përgatit Blushit, duke inskenuar një foto të tij me Lul Berishën, ish-kreun e Bandës së Durrësit.

“Në këtë kuptim, ngjarja që ndodhi dje në Durrës është një boomerang që ra mbi kokën e atyre që e organizuan. Ajo është dëshmia më e qartë se kush bashkëpunon me basifondet e botës së errët. Ajo jep alarmin se këta që janë në pushtet kanë degraduar deri në atë pikë, sa mos t’i përdorin më të fortët për “punë të nderuara” si kërcënimi i kundërshtarëve dhe vjedhja e votave, por edhe për interesat perfide të propagandës së tyre malinje.

Prandaj “scoop-e” si ky, sado të pisët qofshin, shërbejnë për të qartësuar më mirë këdo që do t’i drejtohet kutive të votimit në 25 qershor.

Prandaj ngjarje si kjo, janë dëshmi të gjalla për sejcilin që do të rreshtohet me krahun e kriminelëve, apo për kë do të jetë përkrah denoncuesve të tyre.

Ndodhi të tilla, ndikojnë tek çdokush që të bëjë një zgjedhje. Ato janë pika e tepërt që derdhin gotën.

Një efekt të tillë pati kjo ndodhi edhe tek unë, duke u bërë shtysa e fundit që do të më çojë të dielën e fundit të qershorit (pas plot 17 viteve) drejt kutisë së votimit. Jo thjeshtë si “shok” i Blushit, po si dikush që kërkon t’a luftojë me sa mundet pushtetin e banditëve,” shkruan Bushati.

Ndërkohë para pak ditësh, kreu i opozitës, Lulzim Basha komentoi faktin se disa analistë që i kishte në krah gjatë protestës kundër Edi Ramës, tashmë i kanë dalë kundër.

Basha tha se ata kanë bërë vazhdimisht lojën e Blushit.

“Analistët duhet të ndjekin interesin publik, pasi një pjesë e tyre ndjekin interesat e tyre politike. Kanë një axhendë politike, mbështesin një shok, disa prej tyre janë shokët e Blushit. Por, Blushi tradhtoi veten e tij, sepse doli gjoja kundër estabilishmentit, i kërkoi PD të bëjë bojkot etj. Kur ne morëm vendimet e forta, shkoi dhe u regjistrua që të kapte deputetë qyl. Kur ne u futëm në zgjedhje, ngaqë iu prish plani i deputetëve qyl, u sul kundër opozitës. Kur s’ka njeri për të tradhtuar, Blushi tradhton veten e tij. Ky është problemi i Blushit dhe këtë duhet ta dinë edhe shokët e tij. Se ata shokë i shërbejnë një interesi politik, është problemi i tyre. Interesi publik është që opozita të jetë në zgjedhje, të ketë garanci për zgjedhje të lira e të ndershme dhe t’i shërbejë axhendës së Republikës së Re”, tha Basha për Rudina Xhungën.