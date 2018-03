‘Buracakët na bënë pis qytetin!’/ I revoltuar Kryebashkiaku Khan

Kryebashkiaku i Londrës, Sadiq Khan, tha se, sulmi në qëndër të Londrës të shtunën në mbrëmje ishte një sulm i paramenduar dhe burracak, dhe se ai do të merrte pjesë në një takim për sigurinë me kryeministren Theresa May të dielën, sipas “Reuters”.

“Nuk i dimë ende detajet e plota, por ky ishte një sulm i qëllimshëm dhe burracak mbi londinezët dhe vizitorët e pafajshëm”,- tha Khan.

“Unë e dënoj atë me forcë në të gjtiha aspekt. Nuk ka asnjë justifikim për akte të tilla barbare”,- shtoi ai.

Sipas Khan: “Këta njerëz vijnë në Londër dhe na bëjnë rrëmujë qytetin, na e ndosin dhe trembin qytetarët që duan të festojnë”.