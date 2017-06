Brenda anijes së pasagjerëve me kapacitetin më të madh në botë

Foto 1 nga 21

Së shpejti pritet të nis lundrimin anija më e madhe e ndërtuar ndonjëherë nga njerëzit. Në anijen gjigande “MSC” do të kenë mundësi të akomodohen 6850 pasagjerë, ndërsa ka rreth 2760 dhoma luksoze.

Anija gjigande peshon 200 mijë ton, dhe do të jetë e gatshme për lundrim në fund të vitit 2022.

Anija gjigande mund të akomodojë 100 pasagjerë më shumë se anija “Harmony of the Seas”, e cila konsiderohet si anija më e madhe aktualisht në botë me 6780 pasagjerë.

Anija, “MSC” është kryqëzori më i madh civil në botë, por pa dyshim edhe më luksozi për këto përmasa.

Anija do ta nis udhëtimin e saj nga porti Saint-Nazaire në Francë.

“MSC” konsiderohet si anija më moderne në botë, pasi në të do të instalohen pajisjet e teknologjisë më të avancuar që do ndihmojnë në stabilitet gjatë lundrimit dhe për hidrodinamikën.