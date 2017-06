‘Bomba’ e Ramës: Dorëhiqem dhe largohem nga politika, nëse…

Foto 1 nga 4

I ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Top Story”, kryeministri Edi Rama, ka bërë Live nga Berati një deklaratë “bombë”.

Ai ka folur për zgjedhjet e 25 qershorit dhe është shprehur se, nëse Partia Socialiste nuk del forcë e parë, do të japë përfundimisht dorëheqjen dhe do të iki nga politika.

Rama e bëri deklaratën gjatë emisionit “Top Story”, duke theksuar se, nuk ka asnjë dyshim në këtë vendim nëse populli nuk e voton PS-në si forcë e parë politike.

“Nëse ne nuk jemi forcë e parë unë do të jap dorëheqjen nga partia, pa dyshim, nëse ne dalim forcë e parë ka dy mundësi, ose jemi me fuqi absolute ose pa fuqi absolute. Sigurisht nëse Petriti (Vasili) del forcë e parë unë do iki dhe fatet të mbeten në duart e Petrit”,- u shpreh Rama.