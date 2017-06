Bjondja nga Durrësi që të ‘fik derën’, i vjedh celularin pronarit me qetësi absolute

Vjedhjet nëpër dyqane janë shtuar mjaft në vendin tonë. Por ajo që të bën më shumë përshtypje është se si ka mundësi që edhe kur bëhet fjalë për qytete të medha, përsëri njerëzit nuk mendojnë se mund të ketë diku një kamera që i filmon.

Kështu para dy ditësh një vajzë bukuroshe bjonde e la pa mend pronarin e një dyqani kur me qetësinë më të madhe vodhi me mjaft shkathtësi një aparat celular të markës “Samsung” me vlerë rreth 30 mijë lekë të reja.

Bëni kujdes nga hajdutët, ata mund të jenë edhe të bukur dhe seksi si kjo vajzë këtu.