Berisha, pa fjalë për Jozefinën

Kur Berisha thotë nuk kam asnjë koment

“Mbete gjithmonë e deklasuar Jozefinë”, ishte reagimi me humor i Berishës, në një mbledhje të grupit parlamentar fill pasi Jozefina Topalli kishte dalë hapur kundër çadrës së Bashës. Ish-drejtuesja e rëndësishme e PD-së u deklarua kundër bojkotit të zgjedhjeve, një opsion që vinte nga Çadra deri më datë 17 maj kur u arrit marrëveshja Rama-Basha.

Ndëshkimi për Topallin do të vinte pikërisht pas kësaj marrëveshje kur Basha vendosi ta përjashtojë Topallin nga lista e kandidatëve për deputetë, bashkë 24 deputetë, ndër ta themelues të PD-së dhe drejtues të rëndësishëm të kësaj partie. Por Berisha nuk ka asnjë koment për këtë hap të madh të Bashës drejt “themelimit” të Partisë së tij Demokratike.

Në një intervistë për gazetarin Lutfi Dervishi në TVSH, Berisha ka refuzuar të flasë për konfliktet brenda PD-së pas largimit të themeluesve e qëndrestarëve nga lista e kandidatëve për deputetë.

“Njeriu i fundit që mund të pyetet për problemet e brendshme jam unë. Statusi im është i tillë. Çdo lloj qëndrimi publik do më nxirrte nga statusi i një njeriu të dorëhequr përgjithmonë. Kryetari ka pranuar që këto janë listat e fundit që bëhen në këtë mënyrë. Kryetari ka të drejtë të ketë listën e tij”, ka thënë Berisha në këtë intervistë.

Jozefina Topalli dhe Arben Imami janë dy deputetë që përfaqësojnë grupin e themeluesve dhe atë të qëndrestarëve. Ata reaguan ashpër pasi mbetën jashtë liste duke kërkuar shkarkimin e Bashës nga posti i kryetarit të partisë. Por Berisha nuk ka asnjë qëndrim për këtë.

“Nuk kam asnjë koment”, i është përgjigjur pyetjes për reagimet e Topallit e Imami.

Pra as nuk e mbështet Bashës e as kundërshtarët e tij. Ka një domethënie ky qëndrim pafjalë i Berishës. Nëse ai do të ishte dakord me largimin e Topallit e Imamit apo edhe me reagimin e tyre kundër Bashës, me siguri do ta gjente një togfjalësh si ai për listat : “kryetari ka të drejtë të ketë listën e tij”.

Me sa duket e ka lënë të hapur lojën, ndoshta për të dhënë një qëndrim më të qartë pas zgjedhjeve të 25 qershorit apo në korrik, kur Basha do të jetë në provën e rikonfirmimit në krye të Partisë Demokratike. Rezultati i 25 qershorit do ta bëjë më të lehtë qëndrimin e Berishës dhe shumë të tjerëve që “nuk kanë ende asnjë koment” për lëvizjet drastike të Bashës brenda PD-së.