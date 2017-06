Berisha i hapi rrugë Bashës? Nano: PD është e pashpresë

A ishte deklarata e Sali Berishës në mbështetje të Lulzim Bashës?

Të paktën kështu mendojnë disa gazeta dhe portale.

“Duke ia pranuar ngrirjen, pa i përmendur dorëheqjen, Berisha i fali “gjëmën” që i bëri Basha PD-së, në 25 Qershor.

Me të njëjtën ndjenjë të pakushtëzuar dashurie që detyron çdo prind ta falë fëmijën e tij, Berisha e mbajti nën kontroll shpërthimin brenda vetes për humbjen poshtëruese përballë Ramës dhe është gati ta këshillojë sërisht, ta mbrojë dhe ta mbajë ngrohtë pasardhësin e tij ende të parritur, deri sa t’ia shkrijë akujt e humbjes.

Jo vetëm kaq, Berisha mbajti anë sot kundër rebelëve, kur ngriti sipër kokës së tyre dy fantazma që i quajti PERÇARJA dhe PERJASHTIMI. Dy mallkime, që i vijnë PD-së nga ata që ngrenë zërin për largimin e Bashës.

Zyra e kryetarit, e favorizon Bashën në zgjedhjet me një anëtar një votë. Eduart Selami është kandidatura, që shumëkush e krahason me Maqo Lakrorin, komardaren që përdori Edi Rama pas humbjes në 2009,” shkruan portali Lapsi.al

Kurse analisti Mustafa Nano shkruan në gazetën Mapo se “Eduard Selami do të ishte një magjistar, nëse do të bëhej kryetar i PD-së”.

Sipas tij, gjendja në PD është e pashpresë.

“Është e çuditshme se si nuk kuptohet që PD-ja është e zhytur në një krizë të thellë. Po të kuptohej kaq gjë, do të ishte gjysma e së keqes. Sepse kjo krizë, si çdo krizë, është edhe një mundësi e mirë. Është një rast i mirë për ta shkundur këtë parti. Dhe kjo shkundje duhet të fillojë me përpjekjet për ta shkëputur atë nga e shkuara e vet, e për të shpallur një fillim të ri. “Një fillim i ri” jo për ta përdorur si slogan, siç u përdor “republika e re”. Jo, lipset një fillim mirëfillti i ri. Mirëpo, duket se ka shumë pak demokratë që e shohin këtë punë kështu. Për më tepër, këta pak demokratë nuk guxojnë t’i thonë ato që mendojnë, ose guxojnë me shumë kujdes, iu vinë rrotull gjërave, e përdredhin gjuhën, më shumë e kanë mendjen të konformohen e të mbijetojnë, se sa të bëjnë tronditjen e madhe”.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë: