Basha: Rama ngriti dy gishtat lart, lufton me Metën për timonin

Nga qyteti i Elbasanit, kreu i PD Lulzim Basha tha se Rama sot i bëri thirrje qyetarëve për kryengritje kundër republikës së vjetër.

‘Dy gishtat lart, i ka ngritur sot dhe Edi Rama. Si më tha nona në Librazhd “më mirë me ngrit dy gishtat sesa dy duart lart”. Le ti ngrejë dy gishtat Edi Rama. Sot më thanë në monologun e pasdites kishte bërë thirrje për kryengritje kundër republikës së vjetër. Nuk di seç bën i ziu! Në mëngjes bën kosha basketbolli, pasdite del në FB dhe bën thirrje qytetarëve për kryemingritje kundër republikës së vjetër. Po kush është republika e vjetër?! Vetë Edi Rama bashkë me partitë e tjera të tepsisë.‘-tha Basha.

Duke ironizuar, Basha tha se Rama po lufton me Metën për timonin, ndërsa makina nuk ka motor.

‘Mendjen e ka te timoni, po timoni çfarë? Se makina është cop cop, nuk ka motor, këtij i k angel timoni në dorë. Ska gje se e rregullon Ed Rama këtë punë. I fut teneqeve një dorë bojë, pa motor farë thotë: Timoni më duhet mua të dal fotografi. Si me qen një çun i vogël 5 vjeç, edhe 5 vjeç e kuptojnë që është pa motor, e duan me motor. Atij i mjaftojnë pozat. Kush bën poza më të bukura? Edi Rama, teneqe e lyer me bojë të re, makina ska motor, timoni thotë. Duke luftuar me Ilir Metën për timonin. Tani program ii vetëm kolltuku timoni, po populli? Timoni thotë.’-shtoi Basha.