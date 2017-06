Basha: Nuk e besoja që do bëja marrëveshje me Ramën

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka folur për herë të parë në lidhje me marrëveshjen e bërë me Edi Ramën. Duke folur në studion e ‘Opinion’, Basha është shprehur se në takimin me Ramën ka shkuar sepse e kishte kërkuar ky i fundit.

Gazetari Blendi Fevziu e pyeti Bashën se pse e takoi Ramën dhe kreu i PD-së u shpreh sepse e kërkoi kreu i PS-së.

“Në takimin me Ramën, shkova sepse e kërkoi ai. Të të them të vërtetën unë nuk e besoja se do të arrinim në një marrëveshje. Kishim bërë dy takime dhe kishim dalë pa marrëveshje”, është shprehur Basha.

Sipas tij, në atë tryezë vetëm Rama nuk e pranonte marrëveshjen amerikane. ‘Unë e kisha pranuar marrëveshjen McAllister+ ai sillej në mënyrë refraktare”, tha Basha. ‘Unë jam i mandatar dhe përfaqësoj opozitën’, është shprehur kreu i PD-së, Lulzim Basha.