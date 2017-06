Ardit Gjebrea i ulet në gjunjë, por reagimi i saj do ju lerë pa fjalë

Foto 1 nga 2

Emisioni ‘Shihemi në gjyq’ i ka kthyer në dy figura shumë të dashura për publikun ndërmjetësuesen e seancave Eni Çobani dhe moderatorin Ardit Gjebrea.

Përveç bashkëpunimit që kanë për “Shihemi në gjyq” në spektaklin “E diela shqiptare”, ata i bashkon edhe një miqësi e veçantë.

Eni ka shprehur dhe njëherë dashurinë dhe respektin, që ka për moderatorin e dashur për publikun Gjebrean.

‘Cte te them une ty mor njeri, cfare do te them eshte pak, ti je thjesht kryeveper @arditgjebrea’, – shkruan Eni Çobani në fund të fotografisëku Arditi duket sikur i është ulur në gjunjë, duke iu lutur.