A mund të gjykohet Basha me pesë muaj në drejtimin e PD?

Nga Ervis Iljazaj

Pas shpalljes së rezultateve dhe humbjes të Partisë Demokratike, sigurisht që do të ngrihej debati mbi qëndrimin ose jo të Lulzim Bashës në krye të saj. Një grup njerëzish, anëtarë të Këshillit Kombëtar apo të Kryesisë, kanë kërkuar dorëheqjen e tij, që më shumë duket si një qejfmbetje për moskandidimin e tyre se sa një akt politik i vërtetë. Në një vend normal dhe brenda një partie që funksionon normalisht, ky i fundit me siguri do të duhet të jepte dorëheqjen. Por, ajo parti gjatë viteve të opozitës nuk kishte asgjë normale. Tashme kushdo e ka parë, e ka kuptuar, e ka ndjerë kudo nëpër media e veprime politike që ajo parti deri në muajt e fundit nuk ishte partia e Lulzim Bashës. Askush nuk mund të mohojë që Sali Berisha ka qenë gjithmonë prezent si një hije e rëndë në drejtimin e saj. Ndoshta dhe si strategji e vetë socialistëve për ta bërë atë faktor në opinion publik, për t’iu thënë shqiptarëve se jeni ende duke zgjedhur midis alternativës Rama dhe Berisha . Dhe, midis këtyre dy alternativave shqiptarët e bën njëherë zgjedhjen e tyre kohë më parë. Politika është akt, qëndrime dhe vendimmarrje dhe, këto të fundit mbajtën firmën e Lulzim Bashës vetëm para pesë muajsh, duke filluar me protestën në çadër dhe hartimin e listave për deputet. Më parë, përtej një grupi të rinjsh ekspertë në fusha të ndryshme, që Basha afroi rreth vetes, asnjë strukturë tjetër nuk ishte plotësisht në kontrollin e tij, duke filluar që nga grupi parlamentar.

Në këtë kuptim, gjykimi i tij në krye të partisë Demokratike bëhet pothuajse i pamundur.

Tani që rezultatet nxorën humbëse Partinë Demokratike, është e lehtë të kritikosh listat për deputet që paraqiti zoti Basha, por kjo nuk është një analizë e vërtetë. Ata që i hedhin fajin listave të PD-së për ketë humbje janë duke bërë një gabim tepër të madh dhe jo të plotë.

Listat, sigurisht që janë të rëndësishme për të fituar votën popullore, por më e rëndësishme se ato në këtë sistem politik dhe zgjedhor që kemi është fryma politika, entuziazmi dhe shpresa që krijon një lider i caktuar. Këtë frymë, nëse partia nuk të ndjek plotësisht, nuk mund ta krijosh asnjëherë. Nëse Basha do të vazhdonte të kandidonte ende emrat e rëndësishëm të Partisë Demokratike që i la jashtë saj, ndoshta mund të pësonte një humbje edhe më të thellë, pasi ajo listë rezultoi humbëse në dy palë zgjedhjet e fundit. Kështu që Basha në një farë mënyre kishte të drejtën dhe detyrimin të ndryshonte atë listë, edhe pse mund të hartohej me një konsultë më të gjerë dhe jo si një vendim tërësisht personal.

Megjithatë, Lulzim Basha ka disa arritje pozitive gjatë opozitarizmit të tij politik. Duke filluar që nga ligji i dekriminalizimit, e deri te klima politike që arriti me anë të marrëveshjes, janë arritje jo të pakta për interesin publik.

Po! Basha duhet të ikë. Por, jo nga drejtimi i Partisë Demokratike, nga drejtimi i vjetër i saj. Ky është gabimi kryesor i tij politikisht. Gabim që i kushtoi rëndë në këto zgjedhje. Andaj, tashmë që ka një grup parlamentar të tij, duhet të fillojë punën për reformimin e asaj partie. Nëse nuk do ta ketë kurajën ta bëjë, atëherë humbja e radhës do të jetë edhe më e thellë.