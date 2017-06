A ka të drejtë Mustafa Arapi për autorësinë e Motra Tone?

Prej ditësh në media dhe rrjetet sociale është hapur një debat që ka vënë në pikëpyetje autorësinë e veprës Motra Tone, që deri më sot e njohim me autorësi të Kolë Idromenos. Ndonëse prej vitesh ishte hapur ky debat, ai që mori guximin për ta publikuar ishte piktori Mustafa Arapi, pas të cilit kanë nisur dyshimet dhe argumentet, por deri tani pa hyrë në arsye teknike të veprës. Studiuesja Zana Varvarica ka reaguar mbi këto debate dhe sjell argumentet e saj

Nga Suzana Varvarica Kuka

A është mendimi i Arapit i një stoiku, i cili mendimin e tij e mbështet në vullnetin racional të mendjes praktike, apo është një intuitivist, i cili përmes soditjes intuite arrin te thelbi i sendeve, në këtë rast te mohimi i autorësisë 134-vjeçare të pikturës “Motra Tone”?

Çdokujt studiues arti, që ka një bagazh dijesh të hedhura në publik dhe të pranuara prej publikut, ka të drejtë të hedhë mendime mbi dhe rreth një vepre arti. Përmes kësaj të drejte mendoj se Mustafa Arapi ka shprehur mendimet e tij. Më pas, çdo studiuesi arti i lind e drejta të mbështesë apo të hedhë poshtë, të diskutojë apo të mos prononcohet rreth fenomenit mediatik të shfaqur në ditët e sotme, nën mendimin tronditës të Mustafa Arapit që deklaron se “Piktura Motra Tone, e realizuar në vitin 1883, nuk është e Kolë Idromenos!”.

Nga çasti që ky mendim është i thënë, është i lexuar dhe madje është fakt i shkruar mediatikisht, tregon se studimet e artit në Shqipëri janë në fillesat e tyre. Se ata janë të brishtë dhe të pakonsoliduar. Se arti në hyrje të shekullit XX në Shqipërinë feudale është përshkruar në forma ecejake dhe me shumë pak fakte historike. Se të gjithë ne, që kemi marrë përsipër të themi diçka, për historinë tonë të artit kemi bërë shumë, shumë pak. Se instancat akademike, kulturore dhe artistike kanë bërë shumë më pak në përpilimin e politikave studimore e kërkuese dhe në mbështetje të tyre. Se.. se…për këtë periudhë ka dhe do të ketë aq shumë, se…

Edhe pse shumë përpjekje janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen, mendimi i Arapit na bën të jemi shumë më të preokupuar mbi zhvillimet e historisë sonë të artit dhe ndoshta të pranojmë se misioni i saj është ende i mbajtur në patericat e studimeve individuale e jo në grup, që shpesh herë kanë në thelbin e tyre një informim sporadik, sepse faktet mungojnë ose na vijnë nga tregime të ardhura gojë pas goje. Le të diskutojmë rreth kësaj metode sporadike të grumbullimit të faktit të formës gojë pas goje. Së pari, le të marrim rastin e tekstit të Gëzim Qendros, “E vërteta e Motër Tones”, i cili me të drejtë pohon se kritika duhej të ishte marrë prej kohësh me studime, për të zbuluar tërësinë e pikturës “Motra Tone” të piktorit Kolë Idromeno. Dhe le të kujtojmë se: Idromeno vdes në 1939, vepra “Motra Tone” 1883 bëhet pjesë e fondit të GKA në fund të viteve ‘50 (mbase 1956), Akademia e Shkencave Shqiptare formohet në vitin 1972, Mikel Prenushi e shkruajti librin mbi jetën e Idromenos në vitin 1984. A është mëkatar Idromeno që nuk la një ditar, i cili ishte shumë në modë aso kohe? A janë mëkatar të afërm që nuk referuan? Në intervistën e fundit të një prej stërmbesave të tij, zonjës Terezina Vasia, në maj të 2017, në TV Channel, u pohua prej saj, një e thënë goja-gojës se “Idromeno kishte lënë amanet të digjej ditari i tij pas vdekjes, pasi aty ishin të shënuar emrat e borxhlinjtë e tij dhe se nuk dëshironte që familjarët e tyre të paguanin pas saj”. Dhe mendoj se, këtu duket sikur historia Idromeno mbyllet me vullnetin e tij. Po kështu të afërm të tij dhe mjedisi shkodran tregojnë ndodhi në rrethana të ndryshme. Të huajt japin shpesh herë të dhëna që na ndihmojnë si në rastin e fotografive të Idromenos dhe pikturave të tij me karakter biblik, që mbështeten mbi to. Çdo studiues e di se fakti diku fshihet. Kohët në rrjedhje, puna në krahasim, soditja intuitive dhe vullneti i një mendjeje racionale arrijnë ta zbulojnë faktin. Të ndjekim Qendron. Ai në objektin e studimit të tij, që është lindja e pikturës “Motra Tone” e arrin rezultatin e pritur, përmes idesë së J. Maritain, që shprehet se: “Me ekzistencë kuptojmë atë situatë kur përmes një akti të mëvetësishëm një vepër shfaqet prej asgjësë”. Dhe nga Qendro kuptojmë se “Një vepër (Motra Tone) shfaqet prej asgjësë (nuk kemi aso kohe, asnjë vepër të këtij lloji në pikturë, të Kolë Idromenos apo të ndonjë tjetri, nuk njohim ende fakte të pikturës laike para saj), kur në një situatë (rrethanat ekonomike, politike e kulturore, në fund të shekullit XIX, i përkasin feudeve shqiptare nën pushtimin osman dhe Idromeno kthehet në Shqipëri nga Venecia, në 1878, pas disa studimeve dhe përvojave me pikturën) ekziston një akt i mëvetëdijshëm (akti i pikturimit të Idromenos së portretit të motrës së tij është akt i mëvetëdijshëm)”. Por në të gjithë tekstin e tij ky rezultat i përgjithshëm e pa detaje të faktit të shkruar e dëshmues historik, arrihet prej të dhënave goja-gojës të tri personazheve, që kanë lidhje vetëm me njohjen sporadike me veprën, kohën dhe marrëdhëniet sociale të riteve të vendit të origjinës. Por kërkimi në tekstin e Qendros prej tij është serioz dhe profesional. Dhe se ky lloj zbulimi i “Motra Tone” është shtresa e parë, ku kërkime hulumtuese do të sjellin njohje të tjera, edhe pse e shoh shumë të vështirë, pasi fije të rëndësishme historike këputen e shumë të tjera mungojnë, ndërsa shumë të tjera janë në ngërçin e disa datave jo korresponduese.

Mos ndoshta, Mustafa Arapi ka bërë kërkime dhe do t`i dëshmojë si fakte të rëndësishme historike? Deri më tani ai nuk dëshmon fakte, por deklaron mendime si: “Mendoj se ‘Motra Tone’ është realizuar në Itali në kohën kur ai ka qenë student. Duhet të jetë bërë nga një mjeshtër ose i kanë çuar foton në Itali, ose ka shkuar e motra atje, ose ka ardhur mjeshtri në Shqipëri. Jam i sigurt 100% që nuk është pikturë e Kolë Idromenos”. Shpresoj që Arapi të na lehtësojë.

Së dyti, le të vëzhgojmë një këndvështrim të mërzitshëm mbi “Motra Tonen”, përsëritës nga një tekst te tjetri, nga e shkruara e një individi tek e shkruara e një individi tjetër. Ferid Hudhri, ndër të parët historianë arti të gjysmës së dytë të shek. XX, do të shkruajë më parë se “Piktura Motra Tone është piktura e parë realiste në Shqipëri, në kohën kur u realizua portreti, as motra Tone, as vetë Idromeno nuk e dinin se po krijohej piktura e parë realiste në Shqipëri, se në atë vepër do të shënohej fillimi i një faze të re, në të gjithë artin shqiptar”. Dhe mendimet e tij përsëriten e përsëriten nga të gjithë, madje më keq nga doktorantë kopjues të historisë së artit. Ku edhe më keq këta doktorantë emrin e pikturës “Motra Tone” e përkthejnë kështu: “Useful values: The artist from Shkodra was the first walker of a new age in painting all over Albania. He achieved a lot of paintings with a new style and subject borrowed from Albanian life and tradition such as: “The garden of a house in Shkodra”, “Our sister”, (mbase e ka fjalën për ndonjë pikturë tjetër të Kolë Idromenos, sepse piktura e tij është “Sister Tone”, pasi ajo është motra e piktorit dhe jo motra e të gjithëve ne, e jonë ) …e tjerë e tjerë”. A ka ardhë koha që doktorantëve t`i jepen detyra të rëndësishme për zgjidhje siç është, tashmë, `Fenomeni Motra Tone`, e cila nga deklarimi i Arapit është pikturë me një autor të njohur shqiptar dhe me një autor tjetër anonim venecian? mbase por jo për “Our sister”, sepse ajo nuk ekziston në krijimtarinë shqiptare. Së treti, rastet më shqetësuese janë kur shprehjet e shkruara mbi artin shqiptar mbulohen nga megalomania për heroizma të shkëlqyera në imazhet e fillesave të artit laik shqiptar dhe nëse ndiqni këtë mendim të Bislim Aliut, të shkruar në 2016-n, jo vetëm do trishtoheni, por te një brez i ri nuk do të edukohen vlerat e këtyre veprave, por nënvleftësimi dhe anashkalimi indiferent ndaj tyre dhe artistëve të parë shqiptarë, të cilët janë të rëndësishëm për ne dhe për të tjera arsye, e jo të tilla si të Aliut, që shkruan: “Pa mëdyshje, ky kreativitet i lartë ndijësor e kreativ, tregon kjartas edhe atë gjenialitetin e piktorit, gjithsesi, për të na treguar edhe atë shëmbëlltyrën e femrës shqiptare, e në anën tjetër, për të na treguar, edhe stoicizmin dhe heroizmin e saj. (Po çfarë stoicizëm dhe heroizëm ka kjo grua shkodrane?)…Gjithsesi, ky portret tejet madhor, tregon sheshazi individualitetin e mirëfilltë, të një vepre kolosale, në tërë veprimtarinë tejet të bujshme dhe artistike në artet pamore shqiptare. (Po veprimtaria e arteve pamore në fund të shek. XIX dhe gjatë gjithë atij XX nuk është tejet e bujshme. Ajo është krejt minore, por e rëndësishme). Andaj, … gjithherë dhe përherë, do të qëndron stoike me imazhet e saja tejet heroike. Pra, do të qëndrojë gjithherë, me bukurinë dhe me krenarinë e fuqishme të gruas shqiptare. (Po ku është imazhi heroik i kësaj gruaje shkodrane?) Të flasësh në shek. XXI me këtë gjuhë është vetëm mjerim.

Së fundi le të kthehemi te mendimi i Arapit, kur deklaron me gjuhë të pushtetshme dhe sfiduese mbi veprën “Motra Tone” se: “…them se ajo nuk është një ‘mit’. Unë jam gati të dal dhe të ngre argumentet e mia që nuk është e Kolë Idromenos. Ejani t’iu vëmë të tri veprat përballë dhe t’i analizojmë: ‘Dasmën Shkodrane’, ‘Motrën Tone’ dhe ‘Dy rrugët’. Le të m`i rrëzojnë argumentet që unë kam”. Ai duket se fton për duel faktin e shënuar e të njohur historik të deritanishëm. Duke lexuar në këto radhë, mendoj se çështja nuk është më as një scoop mediatik, as një lajthitje e Arapit, por një kundërshti këndvështrimore, që duhet të merret në konsideratë dhe, o të të bjerë poshtë o të zërë vend. Ai po hedh poshtë një fakt të madh që historia shqiptare e ka shënuar ndryshe. Kundërshtia e tij duhet respektuar deri aty sa ajo të arrij të hedhë poshtë jo më me deklarim mediatik, por me fakte të pakundërshtueshme autorësinë 134 vjeçare.

E di do thoni po mendimi yt cili është?

Atëherë dua tu tregoj se unë fillimisht jam intuitive, pra vështroj mbi sipërfaqe, sende, fenomene e tjerë. Kur në mënyrë racionale filloj e dyshoj dhe përpara kam një mur të lartë, që nuk më lejon të shkoj në kërkim të faktit, fuqizoj skepticizmin. Skeptika dhe dyshimi më bën të jem e rezervuar. Ata më sugjerojnë se nuk ekziston vetëm një e vërtetë e përmotshme, por shumë të vërteta relative. Në rastin e “Motra Tone”, e cila tashmë ka hyrë në diskutime, që janë biseduar mes studiuesish, specialistësh e amatorë arti, mendoj se brenda meje është një tis dyshimi intuitiv. Për këtë kam vënë në provë krahasimin, i cili ka mbetur po intuitiv. Kjo do të thotë se s`kam arritur kurrkund. I qëndroj mendimit se “Motra Tone” i përket Kolë Idronemon. Pres Arapin ta hedhë poshtë përmes kërkimeve studimore. Ata mund t`i japin përgjigje disa pyetjeve që unë ia kam ngritur vetes, kur jam gjendur para kësaj pikture dhe para pikturave të tjera të këtij artisti. Kur jam gjendur para fakteve rrëmujë dhe datave të pakorrespondueshme, që lexoj rreth jetës dhe veprës së tij. Pyetjet, që po bëj nuk ngrihen për të shmangur autorin Idromeno, por për të njohur në thellësi misterin që mbulon ekzistencën e pikturës “Motra Tone” dhe vetë Idromenon në kohën tonë. Disa pyetje të mijat janë: 1. Pse Idromeno nuk e ndoqi me vite të plota Akademinë e Arteve të Bukura në Venecia, atje ku studioi skulptori i famshëm Canova në vitet 1770-të? (Sepse përrallat që tregohen me profesorët janë mjerane dhe duhet të marrin fund njëherë e përgjithmonë); 2. Cili është artisti venecian, për të cilin Idromeno punoi tre vite në punishten e tij? (Kjo do të na mundësoj të njohim aftësinë e përftuar të Idromenos për mënyrën e pikturimit me lëngje e shumë cilësi të tjera); 3. Ku, në cilin dokument të shkruar dëshmohen që Idromeno qëndroi tre vite në Venecia? ; 4. Pse ka një ndryshim cilësor në aftësitë dhe mënyrat e pikturimit nga “Motra Tone” te “Dasma Shkodrane” dhe vepra të tjera? Dhe pse nuk e përsëriti në disa vepra të tjera? (Kam lexuar disa justifikime, por që për mua nuk janë bindëse); 5. A mund të ketë vizituar Auguste Degrand, konsulli francez i Shkodrës, nga 1893-1899, studion e Kolë Idromenos, pasi ai përmend në librin e tij të 1901, vetëm porositë që Kisha katolike i jepte?; 6. Në Galerinë e Arteve në Shkodër ndodhet edhe një pikturë tjetër e motrës së tij Antonia, Antonine, shkurt Tone. Tri personazhet e respektuara në artikullin e Qendros, z. Prenushi, znj. Vasia dhe z. Gurashi nuk e përmendin asnjëherë. Ata duket se flasin vetëm për pikturën e saj në GKA. Pse ndodh kjo? Eh sa e bukur është kjo fushë?

